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Bakan Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 51 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:43
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Bakan Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı


23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 51


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005


Toplam Vaka Sayısı- 108


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 23.05.2020 18:48
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