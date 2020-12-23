Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi

Bakan Pilli: "Toplam 5559 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:01
3404 Okunma
Bakan Pilli: "Toplam 5559 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

23 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 310.855

Toplam Vaka Sayısı: 1440

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1242

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 192

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Son Güncelleme: 23.12.2020 20:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncılar’da 2 pozitif vaka!
Akıncılar’da 2 pozitif vaka!
Bir buçuk saatlik görüşme
Bir buçuk saatlik görüşme
Beyarmudu Belediyesi duyurdu : Testler negatif
Beyarmudu Belediyesi duyurdu : Testler negatif
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim