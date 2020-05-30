Bakan Pilli:" Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Hastane Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.
30 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 56 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.346 Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
e be başgan biraz fazla yapmadınız :)