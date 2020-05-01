Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Bakan Pilli:" Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:22
378 Okunma
Bakan Pilli:" Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları, Güzelyurt Cypfruex çalışanları, Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli, Mağusa Devlet Hastanesi,  Cengiz Topel Hastanesi,  Girne Akçiçek Hastanesi, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve  Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 

Bakan Pilli'nin , 1 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 862 


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 13129 


Toplam Vaka Sayısı- 108 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 102   


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 2  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-05-01 17:34:40

Bu rakamlar doğurysa isgal altında olmamız işe yaradı .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zere 2020-05-01 17:55:38

19 nisanda 1 pozitif vaka ile toplam 109 vaka sayısına ulaşılmıştı. Hatta sağlık bakanlığı sitesinde de vardır. 10 günden fazladır toplam vaka sayısı 108 olarak gösterilir. 19undaki 1 vaka nerededir?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kiprislii 2020-05-01 18:14:30

Inanmayin yalandir. Sirf hukumet kendi ceplerinden odemesin ve millet geri ise baslasin diye soylerler. Mutlaka disarda vakalar var, ise baslayacak olan herkesi uyariyorum dikkatli olun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan KITSAB yönetim kurulunu kabul etti
Başbakan KITSAB yönetim kurulunu kabul etti
Diyalog TV'nin yayınları durdu
Diyalog TV'nin yayınları durdu
Siber: Test sayısının kat kat üstüne çıkılmalıdır
Siber: Test sayısının kat kat üstüne çıkılmalıdır
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim