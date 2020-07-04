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Bakan Pilli:" Toplam 889 test yapıldı, 1 pozitif vaka tespit edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 889  olduğunu,  1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 19:03
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Bakan Pilli:" Toplam 889 test yapıldı, 1 pozitif vaka tespit edildi"

Bakan Pilli, bugün yapılan 889 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini,  vakanın havayolu ile ülkemize gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 5 ’e çıktığını söyledi. 

Herşeyden önce sağlık diyen Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini  vurguladı. 

4  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 889     


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 40.989


Toplam Vaka Sayısı- 113


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 04.07.2020 19:06
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