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"Bakan Pilli, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret etti" 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri kişilere , bugün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:01
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"Bakan Pilli, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret etti" 


Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri kişilere , bugün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, aşı uygulamasının yapıldığı Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşlarla sohbet etti.

Covid-19 aşıları yapılan vatandaşlar Bakan Pilli'ye aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Halkın sağlığı için gereken neyse yapılacağını kaydeden Bakan Pilli, aşı programı çerçevesinde zaman zaman aksaklıklar olabileceğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştığını, toplumun sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı. 

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