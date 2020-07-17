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Bakan Pilli:"Toplam 1602 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1602  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

17 Temmuz 2020 Cuma 18:28
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Bakan Pilli:"Toplam 1602 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" 

17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 52.984  

Toplam Vaka Sayısı: 117 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 17.07.2020 18:48
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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Cyprus mood 2020-07-17 21:50:27

Allah aşkına limana gidin adam gibi haber yapın.böyle rezillik olmaz.500 insan göt göte.yönetemiyorsunuz bu süreci.insanları 2 ay eve sokarak pandemiyi yendik diyemezsiniz.milletin ağzı ettiğinizle kaldınız.

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