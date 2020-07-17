Bakan Pilli:"Toplam 1602 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" 

17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 52.984
Toplam Vaka Sayısı: 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 17.07.2020 18:48
Allah aşkına limana gidin adam gibi haber yapın.böyle rezillik olmaz.500 insan göt göte.yönetemiyorsunuz bu süreci.insanları 2 ay eve sokarak pandemiyi yendik diyemezsiniz.milletin ağzı ettiğinizle kaldınız.