Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Bakan Şahali’den ince mesaj

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bugün sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kişisel hesabından post paylaşarak bazı çevrelere mesaj yolladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:41
Bakan Şahali’den ince mesaj

Şahali’nin uzun bir yazı ile yazdığı yazıda bazı çevrelere sitem ettiği görülüyor.

Şahali’nin paylaştığı yazı şöyle:
YALAN, doğrudan hızlı yol alır.
Ardına düşersiniz ama hızına asla yetişemezsiniz doğrularınızla.
Kötü de iyiden hızlı yol alır, ardına düşmek nafile.
Bir adım atarsınız, kamu yararı dersiniz, adalet dersiniz, refaha katkı dersiniz...
Duyan, anlayan çıkmaz!
Ya birilerine kötülük olsun diye atmışsınızdır bu adımı, ya da birilerinin cazip teklifine rıza göstermişsinizdir.
Kendi maddi menfaatinizi düşünerek yürümüşsünüzdür.
Kimse, aklı, vicdanı, doğruyu düşünmez, ya da düşünmek istemez.
Siyasetçi mutlaka kötüdür!
Mutlaka kendi çıkarına iş yapmıştır!
Halkına kendini seçtirmiş ama eşini, dostunu, etrafındakileri ihya için uğraşıyordur.
Hem de halkının gözünün taa içine bakarak!
İşte bu peşin hükmüdür!
Siyaseti de, siyasetçiyi de yozlaştırandır, kirletendir, yoldan çıkarandır.
"Nasılsa yapmıştır, yapmazsa aptaldır, bunların hepsi aynıdır..."
Aynı işle iştigal ettiklerimin hepsi, sütten çıkma ak kaşık değildir elbette.
Yoldan gönüllü çıkmışlar da çoktur elbet aynı sıfatı taşıdıklarımızdan.
Ama, inanan inanır, inanmayan yazmaya, çizmeye, söylemeye devam eder.
Birkaç sabun köpüğü alkış için, üç beş fazladan "like" için, "yörü da gorkma, arkandayık" pohpohlamaları için.
Yakıp yıkarız önce.
Çekip asarız sormadan.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak.
Sonra da "o iyi insanlar, hepsi çekip gittiler" diye hayıflanma merasimleri yaparız.
***
Bazıları gitmiyor aslında...
Kırılmadan, üzülmeden, yorulmadan, uyumadan rüzgara karşı yürümeye, yokuş yukarı koşmaya inatla devam ediyor.
Kimi, görüyor, ilgiyle izliyor, kimi de gördüğünden üzülüp, görmezden geliyor, görünmesin diye atıp tutmaya, kendi çamurundan sıçratmaya devam ediyor.
İyiler kendini vicdanında yargılar!
Daha başını yastığa koyarken kapanan gözler için yaşar.
Az ama öyle rahat uyuyorum ki...

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliFacebookMesajTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nergisli 2018-09-27 13:00:38

Herzaman yanındayız sayın bakanım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mmk 2018-09-27 13:21:32

dürüstlüğünden şüphe etmeyeceğim belki de tek siyasetçisin sn. bakan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim