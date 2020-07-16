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Bakan Sucuoğlu, ADA-SEN yetkililerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) yetkililerini kabul ederek görüştü.

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:43
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Bakan Sucuoğlu, ADA-SEN yetkililerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) yetkililerini kabul ederek görüştü.  

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ada-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu, yaşanan pandemi süreci ile ilgili önerilerini Bakan Sucuoğlu’na aktardı.

 “Bazı gerçekleri görmemiz gerekiyor. Bu ülkenin iki lokomotif sektörü turizm ve eğitimin durumu ortada” diyen Mındıkoğlu, bir an önce pandemi hastanesinin tamamlanıp uçuşların eski haline gelmesi gerektiği üzerinde durdu.  

Sucuoğlu da konuşmasında kısa bir süre önce kurulan sendikanın hayırlı olmasını temenni etti. Tüm dünyayı saran pandemi sürecinin sağlık ve ekonomi anlamında bütün ülkeleri sıkıntıya soktuğunu belirten Sucuoğlu, “Maalesef bu virüsün tedavisi yok. Tek çare izole olmaktır” ifadelerini kullandı. 

Sucuoğlu, önce sağlık diyerek kapanıldığını ancak ekonominin çarklarının durduğunu kaydederek en büyük yarayı turizm ve eğitim sektörünün aldığını, altmışa yakın sektörün etkilendiğini dile getirdi ve krizin başından bu yana hükümetin ciddi kararlar ürettiğini söyledi. 

“ÜÇÜNCÜ PAKET YOLDA”

“İnsanımızın sorumluluğu hissetmesi ile virüsü sıfırlayan ülke konumuna geldik ancak ekonomi diğer taraftan dibe vurdu.” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, dar imkanlar çerçevesinde iki paket açıklandığını hatırlattı ve üçüncü paketin yolda olduğunu dile getirdi. 

Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bu süreçte ciddi sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, toplamda 75 milyonluk bir ödemenin 50 bin kişiye yapıldığını, 1100 kişiye de 1200 ve 900 TL’lik ödemelerin gerçekleştirilmeye devam ettiğini kaydetti. 

Bakan Sucuoğlu ayrıca yedi ay boyunca birçok sektöre sosyal sigorta primlerinin yüzde 75’nin ödemesinin üstlenileceğini, küçük esnafa yönelik de iki ay boyunca sürecek hibe programı başlatılacağını ifade etti. 

Sucuoğlu “İkinci bir dalgaya karşı hazırlıklı olmamız, kendimizi korumamız gerekir. Öyle görünüyor ki bu virüs ile belli bir süre daha yaşayacağız. Bunun esas tedavisi kurallara uyarak korunmaktır” dedi. 

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Faiz SucuoğluADASEN
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