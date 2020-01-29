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Bakan Sucuoğlu Balıkçıları kabul etti

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:56
Bakan Sucuoğlu Balıkçıları kabul etti

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, yaptığı konuşmada ilk kez bir bakan tarafından bakanlığa davet edildiklerini belirterek, sektördeki sıkıntılarla ilgilendiği için Sucuoğlu’na teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada, yıllar içerisinde ihmal edilen sektörlerde, bakanlığı ilgilendiren konularda işçilerin önünü nasıl açabilecekleri ile ilgili çalışma başlattığına işaret etti.

Sucuoğlu, daha önce çiftçiler birliği ve hayvancılar birliği ile de toplantı yaptıklarını belirterek, balıkçılığın da dâhil olduğu üç sektörde yüzde yüze yakın yerli iş gücünü kullanıldığını hatırlattı.

Bakan Sucuoğlu, “Bizi üzen bu sektörlerdeki büyüklerimizin gelip bizden sosyal yardım istemesidir. Biz bunu kendimize yakıştıramadık. Sektörde ezilen insanların bu duruma düşmesine vicdanımız razı olmadı. Sosyal sigortalardan aldığımız bilgiler ve bize gelen şikâyetler çerçevesinde, bu tip sektörlerde karşılaşılan sıkıntıların, belli bir yaştan sonra emekli olamama yönündeydi. Bu bizi çok üzdü. Bu yönde geriye dönük nasıl bir hareket içerisinde bulunabiliriz ve haklarınızı nasıl kazandırabiliriz, bunları tartışacağız” ifadelerini kullandı.
Sektörle ilgili çalışanların önünü açacak her projeye katkı koyacaklarını kaydeden Sucuoğlu, çalışmaları, ikinci bir iş olarak yapanlar değil, sektörden para kazanan insanların kapsayacağını vurguladı.

(BRT)

Son Güncelleme: 29.01.2020 16:05
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberBalıkçıSucuoğlu
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