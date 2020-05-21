Bakan Sucuoğlu Çalışma Bakanlığı’nın faaliyetlerini anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Covid-19 sürecinde kapalı olan iş yerlerinin bundan sonraki süreçte ekonomik anlamda yaşayacağı sıkıntıları ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Küçük bir bütçe yapısı ile 3 ayrı yönden ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara bir katkı yapma hedefi koyduklarını ifade eden Sucuoğlu, BRT’de katıldığı 45 + programında çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Sucuoğlu, ekonomik daralma yaşanan bu süreçte İhtiyat Sandığı yatırımları yapılan kişilerin başvuru yaparak kendi hesaplarında oluşan birikimlerden avans alabileceklerini söyleyerek bu süreçle ilgili detayları paylaştı. Sucuoğlu, vatandaşların, İhtiyat Sandığı hesaplarından maksimum 10 bin TL’lik Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemini kapsayan 3 aylık süreçte 2 bin TL’lik avans kullanabileceklerini söyledi.

Avans başvurusu yapacak kişilerin İhtiyat Sandığı kaydının ve hesabının olması gerektiğini anlatan Sucuoğlu, başvuruların da sistemde her ay 2 bin TL’lik başvurular şeklinde olacağının da altını çizdi. Sucuoğlu avans başvurusu için 30 bin kişinin başvuru yapmasını beklediklerini de ifade etti.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara ihtiyaçlı kişileri de eklediklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, sosyal yardım konusunda yapılacak ödemeler konusunda da bilgi vererek, 1500 ihtiyaçlı konumda olan kişi tespitinde bulunduklarını anlatarak 900 ve 1200 TL’lik yapılacak yardımların kriterlerini açıkladı.

Covid-19 salgını kapsamında kapalı kalan iş yerlerinin çalışanlarına yapılan 1500 TL’lik katkı konusunda da açıklamalarda bulunan Faiz Sucuoğlu, bu kapsamdan 46 bin kişinin yararlandığını belirtti. Sucuoğlu, sisteme hatalı yapılan 1500 kişinin giriş işlemlerinin yeniden değerlendirmeye alındığını ve bu kapsamdan yararlanacak kişiler olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, 9 bin hak sahibi olmayan kişinin de sisteme giriş yaptığını ancak bunların sistem dışında bırakıldıklarını anlatarak devlete yanlış beyanda bulunanların da polise bildirileceğini kaydetti.

(BRT)