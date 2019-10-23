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Bakan Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Katılımcılarını Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları katılımcılarını kabul etti. Kabulde Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki Tekvando Federasyonu da hazır bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:18
Bakan Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Katılımcılarını Kabul Etti

Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Sucuoğlu’nu cumartesi gerçekleştirilecek ödül törenine davet etti. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’ye uygulanan spor ambargosuna dikkat çekerek, “Bu, dünyada görülmüş bir şey değildir” dedi.

Uzun yıllardır büyük gayretlerle bu ambargoların delindiğini ve sporcuların uluslararası organizasyonlarda yer almasının sağlandığını ifade eden Sucuoğlu,  şöyle devam etti:

“Gönül ister ki dünya bu konuda duyarlı olsun, spor gibi siyasetin olmadığı herkesin hakkı olduğu bir faaliyette Kıbrıslı Türklere  bu konuda  bir kısıtlama getirilmesin.  Ancak her konuda gördüğümüz gibi çifte standardı burada da görüyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluHaberKKTC
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