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Bakan Sucuoğlu, Mobbing ile Mücadele Derneği temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği temsilcilerini kabul etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Bakan Sucuoğlu, Mobbing ile Mücadele Derneği temsilcilerini kabul etti

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, derneğin kuruluş amacı, önemi, yapmış olduğu bilimsel çalışmaların sonuçları konusunda Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

İşyerinde psikolojik şiddetin (Mobbing) bugüne kadar çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durum olduğuna işaret eden Öksüzoğlu, Derneğin kurulmasıyla mobbing ile ilgili farkındalığın toplumda arttığına dikkat çekti.
Dernek olarak amaçlarının , mobbingi çalışma psikolojisi yönüyle irdelemek, farkındalık yaratmak, yasal mevzuatlardaki boşlukları ortaya koymak, mobbing sürecinde bireysel ve örgütsel mücadele etmenin birlikteliğini yaratmak ve çalışanlarla yöneticilerin bilinçlendirilmesi için katkı koymak olduklarını söyleyen Öksüzoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hareket edecekleri en önemli paydaşlarından biri olduğunun altını çizdi.

“Mobbing, işyerinde bir kişi veya gruba diğer bir çalışanın veya çalışanların sistematik olarak yönelttiği olumsuz davranışlar sonucu kişi veya kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlığının bozulduğu bir süreçtir” diyen Öksüzoğlu, genel çerçeveye bakıldığında bu durumun yalnızca mağdur olanlara değil, mobbingin gerçekleştiği kurum ve tüm topluma zarar verdiğini söyledi.

Öksüzoğlu, “Mobbing ile Mücadele Ortak Akıl Çalıştayı ve Eylem Planı Hazırlanması” “TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna benzer bir komisyonun, KKTC Meclisi bünyesinde kurulması” ve “Çalışma Bakanlığı uhdesinde mobing ile mücadele konusunda komite kurulması” ile ilgili taleplerini de Bakan Sucuoğlu’na aktararak, Bakanlık ile işbirliği içinde çalışmayı arzuladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Mobingle Mücadele Derneği’nin son dönemde yapmış olduğu özverili çalışmalar ile kamuoyunda mobbing hakkında farkındalık yarattığını belirterek ziyaretlerinden dolayı dernek temsilcilerine teşekkür etti.

Mobbing ile ilgili yasal mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için derneğin atmış olduğu adımları desteklediklerini kaydeden Sucuoğlu, Bakanlık olarak mobbingle mücadelede birlikte çalışmak için ortak çaba göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

(BRT/MAIL)

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