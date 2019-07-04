Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Bakan Sucuoğlu, Mobilya Sanayiciler Derneğini ve Taşeronlar Birliği heyetini kabul edecek

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Bakan Sucuoğlu, Mobilya Sanayiciler Derneğini ve Taşeronlar Birliği heyetini kabul edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yarın  saat 09.00’da Hüseyin Ciddi başkanlığındaki Mobilya Sanayiciler Derneği heyetini, saat 12.00’de Osman Amca başkanlığındaki Taşeronlar Birliği heyetini kabul edecek.

(BRT/MAIL)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş zanlıları mahkemeye çıkartıldı!
Fuhuş zanlıları mahkemeye çıkartıldı!
Dikkat bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Dikkat bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Alasya: Hükümet hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmeli!
Alasya: Hükümet hayat pahalılığı için alınan karardan vazgeçmeli!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim