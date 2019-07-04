Bakan Sucuoğlu, Mobilya Sanayiciler Derneğini ve Taşeronlar Birliği heyetini kabul edecek
04 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yarın saat 09.00’da Hüseyin Ciddi başkanlığındaki Mobilya Sanayiciler Derneği heyetini, saat 12.00’de Osman Amca başkanlığındaki Taşeronlar Birliği heyetini kabul edecek.
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