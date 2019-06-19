Bakan Sucuoğlu, ZAYDER'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti. Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da şubesi bulunan ve ülke genelinde ihtiyaçlı aile ve kişilere yardımlarıyla dikkat çeken derneğin yönetim kurulu başkanı Rabia Özcömert ile görüşen Sucuoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek başkanı Rabia Özcömert, derneğin gıda ve giyim bankası aracılığıyla ihtiyaçlı ailelere destek verdiğini belirterek çocuklara, ailelere, hasta ve yaşlılar ile özel gereksinimli bireylere de destek sağladıklarını kaydetti.

ihtiyaçlı ev kadınlarını üretime teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Özcömert, Kadın sığınma evinden gelen kadınlarla çalıştıklarını ve onları topluma kazandırarak kendi ayakları üzerinde üretimde yer almalarını sağlamak için de ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Özcömert, kadınların el emeği ile ürettiği ürünlerin Surlariçi bölgesinde satışının yapılmasına imkan sağlayacak bir yere ihtiyaç duyduklarını belirterek Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etmekten büyük heyecan duyduğunu dile getirerek derneğin ihtiyaçlı kadınlara yönelik hayata geçirdiği üretim modelinin güzel bir örnek olduğuna dikkat çekti. Sucuoğlu, ihtiyaçlı kadınlara ve annelere çalışarak üretme ve üreterek katkı sağlama imkanı sağlayan derneğin , gönüllülük esası ile kadınlara destek olmasının öneminin altını çizdi.

Engelli vatandaşların da üretime katılarak yaptıkları işten kazanç elde etmesini hedefleyen projelerin ilerleyen günlerde hayata geçirilmesi için çalışma başlatılacağını kaydeden Sucuoğlu, Bakanlık olarak derneğin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi ve derneği yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

(BRT/SM)