Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili

Bakan Üstel: ''Daha güzel bir ülke yaratmak için, el birliği ile çalışacağız''

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ı kabul etti...

12 Temmuz 2019 Cuma 12:42
Bakan Üstel: ''Daha güzel bir ülke yaratmak için, el birliği ile çalışacağız''

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen kabulde, işbirliği ve çevrenin korunabilmesi için yapılabilecekler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten kabulde yaptığı konuşmasında, ziyaretlerini diğer çevre örgütleri adına da gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakan Üstel’e görevinde başarılar dilemek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve ortak yapılabilecek projeler ile ilgili de görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, Bakan Üstel’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Bakan Üstel’e çevre ile ilgili olarak bekleyen ve çözüm gerektiren konular hakkında bilgi aktararak, Bakanlığın çevre ile ilgili atacakları her türlüğ adımda yardıma ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Biyologlar Derneği ile Taşkent Doğa Parkı yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, ülke adına güzel işler yapan, doğayı ve bununla birlikte ülkenin yarınlarının korunması adına büyük katkılar sağlayan her iki derneği kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel ve daha yaşanabilir bir ülke yapmak adına, el birliği ile, gönül birliği ile canla başla çalışacağız” diyen Bakan Üstel, “bu ülke bizlere çocuklarımızdan emanettir. Bu emaneti onlara en güzel ve en yaşanabilir bir şekilde geri vermek hem sorumluluğumuzdur hem de en büyük hedefimizdir” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için, hedef birliği içerisinde olan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve kişilerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Üstel, her iki dernek yetkililerine de ülkeye yapmış oldukları olumlu katkıların devamını diledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
üstelHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski KTTO Başkanlarından Akıncı'ya ziyaret
Eski KTTO Başkanlarından Akıncı'ya ziyaret
DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor
DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”
Aysal: “Emirnameler konusunda tüm taraflar hassas davranmalı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim