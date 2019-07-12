Bakan Üstel: ''Daha güzel bir ülke yaratmak için, el birliği ile çalışacağız''

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen kabulde, işbirliği ve çevrenin korunabilmesi için yapılabilecekler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten kabulde yaptığı konuşmasında, ziyaretlerini diğer çevre örgütleri adına da gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakan Üstel’e görevinde başarılar dilemek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve ortak yapılabilecek projeler ile ilgili de görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, Bakan Üstel’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Bakan Üstel’e çevre ile ilgili olarak bekleyen ve çözüm gerektiren konular hakkında bilgi aktararak, Bakanlığın çevre ile ilgili atacakları her türlüğ adımda yardıma ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Biyologlar Derneği ile Taşkent Doğa Parkı yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, ülke adına güzel işler yapan, doğayı ve bununla birlikte ülkenin yarınlarının korunması adına büyük katkılar sağlayan her iki derneği kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel ve daha yaşanabilir bir ülke yapmak adına, el birliği ile, gönül birliği ile canla başla çalışacağız” diyen Bakan Üstel, “bu ülke bizlere çocuklarımızdan emanettir. Bu emaneti onlara en güzel ve en yaşanabilir bir şekilde geri vermek hem sorumluluğumuzdur hem de en büyük hedefimizdir” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için, hedef birliği içerisinde olan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve kişilerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Üstel, her iki dernek yetkililerine de ülkeye yapmış oldukları olumlu katkıların devamını diledi.