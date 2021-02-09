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Bakan Üstel karantinadan çıktı

Temaslı olması nedeniyle karantina merkezinde izolasyon altına alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dt. Ünal Üstel, süreç boyunca yapılan her üç PCR testinin de negatif çıkmasının ardından bugün bakanlıktaki görevinin başına döndü.

09 Şubat 2021 Salı 14:56
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Bakan Üstel karantinadan çıktı

Temaslı olması nedeniyle karantina merkezinde izolasyon altına alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dt. Ünal Üstel, süreç boyunca yapılan her üç PCR testinin de negatif çıkmasının ardından bugün bakanlıktaki görevinin başına döndü.

Bakan Ünal Üstel, Girne Akçiçek Hastanesi’nde Covid-19 aşısı olduktan sonra, kısa süreli olarak görüştüğü hastane başhekiminin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olması nedeniyle karantinaya alınmıştı. Ünal Üstel, izolasyon altında bulunduğu dönemde geçmiş olsun dileklerini gerek telefon ederek gerekse mesaj atarak ileten herkese teşekkürlerini iletti. Bakan Üstel, toplum olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirterek, Kovid-19 salgınını alt etmek için kapanma dönemindeki kısıtlamalara riayet edilmesini, ülkede yaşayan herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına istisnasız bir şekilde uyması gerektiğini belirtti.

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