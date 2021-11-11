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Bakanı Pilli: Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta olan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ölümüyle ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

11 Kasım 2021 Perşembe 09:57
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Bakanı Pilli: Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz
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Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuşan Sağlık Bakanı Pilli, Meryem Ceren Kırma’nın karın ağrısı ve ishal şikayetiyle önceki gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servise başvurduğunu, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine de Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Durumu kötüleşen Meryem Ceren Kırma’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdiğini belirten Pilli, “8 yaşındaki bir çocuğu kaybettik. Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz” dedi.

Pilli, Kırma'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

KKTC’de ilk korona vakasının saptandığı 10 Mart 2020’den bu yana ülkede Covid-19 nedeniyle kaybedilen toplam hasta sayısı 93’e yükseldi. KKTC’de Covid-19’un en genç kaybı 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma oldu. Kırma’nın Şehit Tuncer İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliMeryem Ceren KırmaKoronavirüsCoronavirüs
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