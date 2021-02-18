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Bakanlar durum değerlendirmesi yaptı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 Şubat 2021 Perşembe 21:23
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Bakanlar durum değerlendirmesi yaptı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta yapıldı.

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