Bakanlar durum değerlendirmesi yaptı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta yapıldı.