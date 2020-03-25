Bakanlar Kurulu 35 kalemdeki malı Denetime Tabii Mal olarak ilan etti.

Bakanlar Kurulu, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası çerçevesinde emirname yayımlayarak 35 kalemdeki malı Denetime Tabii Mal olarak ilan etti. “Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Çeşitli Mallar) Emirnamesi” olarak isimlendirilen emirname ile denetimli mal ilan edilen mallar şöyle: “Şeker; Pirinç; Bisküvi ve çeşitleri; Yağlar; Tuz; Çay; Baklagiller; Süt, Süt mamulleri; Kanatlı hayvan; Kanatlı hayvan eti ve ürünleri; Küçükbaş hayvan, Küçükbaş hayvan eti ve ürünleri; Büyükbaş hayvan, Büyükbaş hayvan eti ve ürünleri; Tahıllar ve hayvan yemleri; Un ve un mamulleri; Zeytin ve zeytin çeşitleri; Konserveler; Kahve; Neskafe ve kakao; Çocuk mamaları ve süt tozları; Temizlik eşyaları; Kağıt mamulleri ve plastik ambalaj malzemeleri; Alkollü içkiler; Saf alkol; Sirke, sirke ruhu ve asetik asit çözeltisi; Reçel ve marmelatlar; Kompostolar; Markana çeşitleri ve şehriye; Makine yağları; Her türlü araçlara ait yeni iç ve dış lastikler; Demir; Her türlü deniz ürünü; Sigara ve diğer tütün mamulleri; Akaryakıt; Ayakkabı; Sucuk, pastırma, sosis ve salam” Bakanlar Kurulu; bu emirnameyle sözkonusu malların uygun fiyatlarda elde edilebilmesini sağlayacak.