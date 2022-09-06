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Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması kararı aldı

06 Eylül 2022 Salı 15:13
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Bakanlar Kurulu 4G/5G ihalesine çıkılması kararı aldı


Bakanlar Kurulu, 4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkede uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılması kararı verdi.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, “4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin, geliştirilecek diğer yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri dahil olmak üzere ülkede uygulanmasına yönelik ihale şartnameleri kapsamında söz konusu frekans bantlarının teknolojiden bağımsız olarak tahsis edilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılmasına ve ihaleyi kazanan işletmecilere yine Kurum tarafından Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi verilmesine” karar verdi.

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