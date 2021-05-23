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Bakanlar Kurulu, bazı komite ve kurullara atamalar yaptı

23 Mayıs 2021 Pazar 13:24
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Bakanlar Kurulu, bazı komite ve kurullara atamalar yaptı

Bakanlar Kurulu, İskan Komitesi Başkanlığı’na Salih Sonay’ın; Rekabet Kurulu üyeliklerine Şifa Kırmızıgil ile Kubilay Sepetcioğlu’nun, Serbest Liman Yönetim Kurulu üyeliğine ise İlter Ömeroğlu’nun atanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı İskan Komitesi Başkanlığı’na Salih Sonay’ı atadı. Atama, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 48'inci maddesi uyarınca ve bir yıl için yapıldı. 

Bakanlar Kurulu, boşalan Rekabet Kurulu üyeliklerine Kıbrıs Türk Barolar Birliği temsilcisi için önerilen iki adaydan Şifa Kırmızıgil’i, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilciliği için önerilen iki adaydan Kubilay Sepetcioğlu'nu atadı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Temsilcisi olarak atanan Üye Servet Karabacak'ın görevden alınmasına ve yerine İlter Ömeroğlu'nun üye olarak atanmasına karar verdi.

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