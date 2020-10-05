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Bakanlar Kurulu, Bedelli Askerlikle İlgili Yasal Değişikliği onayladı

Bakanlar Kurulu bedelli askerlik kapsamında askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler hakkında yasal değişikliği onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
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Bakanlar Kurulu, Bedelli Askerlikle İlgili Yasal Değişikliği onayladı

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, etkisi tüm dünyada devam eden ve bu bağlamda ülkemizde alınan Covid-19 salgın tedbirleri neticesinde bedelli askerlik yasası kapsamından yararlanmak isteyen yükümlülerin  haklarında sıkıntıya yol açacak bir durumun oluşmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulunmuş ve bu hak mağduriyetinin bu süre zarfında ortadan kaldırılmasına imkân sağlamak üzere Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler ve bulundukları ülke koşullarına bağlı olarak askerlik yükümlülüğünü bedelli askerlik kapsamında yerine getirecek olanlar hakkındaki yasal değişikliği onaylayarak resmi gazetede yayınlanmasına karar vermiştir.   

Buna göre, daha önce 12 Mart 2020 - 12 Temmuz 2020 tarihi aralığı için dondurulan KKTC’nde 120 gün ikamet etme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.”

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