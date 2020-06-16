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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor

Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığı’nda gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11.30’da başlayacak.

16 Haziran 2020 Salı 08:52
1203 Okunma
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığı’nda gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11.30’da başlayacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında KKTC’ye özel uçakla gelerek ülkeye karantinasız girenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, farklı bir nedenle bu kişilerin ülkeye gelip gelmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek bugün Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konunun değerlendirileceğini ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKKTC Bakanlar KuruluErsin TatarKudret Özersay
Yorumlar
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Lal 2020-06-16 09:30:01

Yani türkiye de her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen açılmak bile bile ateşe atlamak gibi tekrardan düşünülmeli alınan kararlar

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Magusalı 2020-06-16 09:32:42

Adam özel izinli ise virüs geçmiyormuş. Bakanlar öyle kabul etmişler. Öyle ise fakir fukaranın üç aydın çekmiş olduğu çile niçin? Affedilecek bir durum değildir.

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İşçi 2020-06-16 12:23:35

Maaşlarla ilgili bir bilgi yok mu

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