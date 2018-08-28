Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı

Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmama kararı almıştı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada,Sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu arada ek mesai çalışmama eylemi nedeniyle bir çok uçus etkileniyor. Gece 00.00’da ise Ercan’daki itfaiyenin de ek mesai yapmayacağı kaydedildi.

Yarın sabah saat 08.00’e kadar devam edecek eylemden 18 gelen, 17 de giden uçak etkilenecek.

TAK