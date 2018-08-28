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Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı

Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladı. KIBRIS 28 Ağustos 2018 Salı 21:31 4 İrfan Gündüzler

28 Ağustos 2018 Salı 21:39
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı

Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmama kararı almıştı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada,Sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. 

Bu arada ek mesai çalışmama eylemi nedeniyle bir çok uçus etkileniyor. Gece 00.00’da ise Ercan’daki itfaiyenin de ek mesai yapmayacağı kaydedildi.

Yarın sabah saat 08.00’e kadar devam edecek eylemden 18 gelen, 17 de giden uçak etkilenecek.

TAK

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Vatandas 2018-08-28 21:58:39

Bu ulkede ek mesai cetesı var her dairede bır cogu sendıkacıdır sendikacılar marketteki fiyatlara baksınlar ve enerjilerini tepkilerini bu alana kaydırdı lar bu ULKEYE hem hukumet hem sendikacılar dar gelirli insanlarımızı dusunmuyorlar yazık ediyorsunuz bu ulkeye

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Misafir Avatar
Girne 2018-08-28 23:09:03 @Vatandas

Bütün resmi dairelerde var bu durum,normal işine rapor gönderip veya gitmeyip akşamına mesaiye giden yüzlerce memurcuk var.her şey ispatlı;nalbantoğlu hastenesini araştırsınlar bakalım..

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Misafir Avatar
Kıbrıslı 2018-08-28 22:35:06 @Vatandas

Bunun adı emek hırsızlığı, yaşamayan bilemez. Oturduğun yerden konuşmak kolay

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