Bakanlar Kurulu, kanser hastası çocuğun tedavisinde kenevir yağı kullanılmasına izin verdi

Bazı kanser hastalarının tedavilerinde, Bakanlar Kurulu’nun izin şartı ve Sağlık Bakanlığı ile doktor kontrolünde KKTC’de de kullanımına izin verilen “Cannabis Oil”, yani; kenevir yağının, kanser hastası bir çocuğun tedavisinde kullanılmasına karar verildi.

“Tehlikeli İlaçlar Yasası” kapsamında bulunan ve yasal değişiklik yapılmaması nedeniyle “Bakanlar Kurlu kararı şartıyla” kullanılabilen kenevir yağının, N.D. isimli çocuk hastanın tedavisinde kullanılması yönünde karar üretildi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Dilek Birgen kontrolünde kullanılması uygun görülen söz konusu ilacın 2 bin 200 Euro tutarında olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın “Yut İçi Tedavi Görenler” kaleminden karşılanacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ HASTAYA UMUT OLMUŞTU

Kenevir yağının, 2016 yılında KKTC’de, yine Bakanlar Kurulu kararıyla Doktor Birgen kontrolünde üç kanser hastasına uygulanmasına karar verilmişti.

İlacın, kanser tedavisi sürecinde yaşanan ağrıları dindirmek amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası