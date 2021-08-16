BAHAR SANCAR - Özel

Çevre Örgütleri’nin davası sonuçlandı. Meşhur inşaat mahkemenin kararı ile durdu…



Girne’de Güven Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan doğa tahribatı, çevre örgütlerinin Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusu bugün görüşüldü. Yüksel Mahkeme Ara Emri verdi.

Mahkeme sonunda açıklama yapan çevre örgütleri yapılan tahribatın sonunda durması adına bir başvuru yaptıklarını ve ara emri aldıklarını kaydettiler. Bu tahribatın her gün artarak devam ettiğini kaydeden çevre örgütleri, “Biz gönüllüler olarak çevre katliamına göz yummayacağız. Bizim gerçek veya tüzel kişilerle herhangi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz çevreyle. Bunun sonucunda da açtığımız davada ara emri kararı alındı. Bundan sonraki süreçte de davayı takip edeceğiz. Bu karar sonucunda da oradaki inşaat duracaktır. Bakanlar Kurulu Kararı artık yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.