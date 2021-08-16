Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Flaş Haber
Dikkat Aranıyorlar!
Kapat

“Bakanlar Kurulu kararı artık yok hükmündedir”

Çevre Örgütleri’nin davası sonuçlandı. Meşhur inşaat mahkemenin kararı ile durdu…

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:36
509 Okunma
“Bakanlar Kurulu kararı artık yok hükmündedir”

BAHAR SANCAR - Özel 

Çevre Örgütleri’nin davası sonuçlandı. Meşhur inşaat mahkemenin kararı ile durdu…

Girne’de Güven Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan doğa tahribatı, çevre örgütlerinin Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusu bugün görüşüldü. Yüksel Mahkeme Ara Emri verdi. 

Mahkeme sonunda açıklama yapan çevre örgütleri yapılan tahribatın sonunda durması adına bir başvuru yaptıklarını ve ara emri aldıklarını kaydettiler. Bu tahribatın her gün artarak devam ettiğini kaydeden çevre örgütleri, “Biz gönüllüler olarak çevre katliamına göz yummayacağız. Bizim gerçek veya tüzel kişilerle herhangi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz çevreyle. Bunun sonucunda da açtığımız davada ara emri kararı alındı. Bundan sonraki süreçte de davayı takip edeceğiz. Bu karar sonucunda da oradaki inşaat duracaktır. Bakanlar Kurulu Kararı artık yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim