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Bakanlar Kurulu Kararı

'İhracata Yönelik çalışan işyerlerine çalıştırma izni verilmesi'

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:11
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Bakanlar Kurulu Kararı

'İhracata Yönelik çalışan işyerlerine çalıştırma izni verilmesi'

BAKANLAR KURULU KARARI ŞU ŞEKİLDE:

KARAR SAYISI. E T(K-I)557-2020
'IHRACATA YONELIK ÇALIŞAN İŞYERLERİNE ÇALIŞTIRMA İZNİ VERILMESi

(önerge No:582/2020) (E.E.B )
Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgılı tedbirler çerçevesinde, ihracata yönelik çalışan ve yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesi gereken işletmelerin, yapmış oldukları anlaşma tutanaklarını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ibraz ederek başvurmaları halinde ve gerekli hijyen şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla bu işletmelere, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışabilir izni verilmesine ve ayrıca meşrubat gibi ürünleri üreten kurum ve/veya firmaların da elzem ürünler kapsamında faliyetlerine başlamasına karar verdi.

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