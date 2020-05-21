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Bakanlar Kurulu Kararı: Pile’de yaşayanlar 1 Haziran'dan itibaren Kuzey’e geçebilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.15’te sona erdi. Bakanlar Kurulu Pile’de yaşayanların 1 Haziran'dan itibaren Kuzey’e geçebileceği kararını verdi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 20:18
1480 Okunma
Bakanlar Kurulu Kararı: Pile’de yaşayanlar 1 Haziran'dan itibaren Kuzey’e geçebilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.15’te sona erdi.


Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık beş saat süren bir toplantı yaptı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil edilmesine ilişkin 451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirilmesine ve Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı‘nın yetkili kılınmasına karar erdi.

Bakanlar Kurulu, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
PileBakanlar Kurulu
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Mert 2020-05-21 20:36:45

Türkiye’de kalan öğrenciler ne olacak? Her şeyimizi kıbrısta bıraktık

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Ersin 2020-05-21 21:01:54

Başımızı yakacaksınız acele ediyorsunuz bir 2. Dalga olursa bunun altından zor kalkarız. Bu durum halkın geleceğini değil siyasi gelecek le alakalı bir karar ..

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