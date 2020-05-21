Bakanlar Kurulu Kararı: Pile’de yaşayanlar 1 Haziran'dan itibaren Kuzey’e geçebilecek

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.15’te sona erdi.



Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık beş saat süren bir toplantı yaptı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil edilmesine ilişkin 451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirilmesine ve Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı‘nın yetkili kılınmasına karar erdi.

Bakanlar Kurulu, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasına karar verdi.