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Bakanlar Kurulu Kararları
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Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:43
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Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Özersay'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

Rakamlar temelinde değerlendirme yapıldı.

01 Temmuz 16 Ağustos arasında hava yolu ile 37500 yolcunun , deniz yoluyla 13195 yolcunun geldiği saptandı.

Toplamda 50000 yolcu içerisinde özellikle deniz yoluyla gelen 66 pozitfi, hava yolu ile 33 yolcu pozitif çıktı.

Risk faktörünün deniz yoluyla gelişlerde olduğu dikkate alınarak 2 tedbir alındı.

Deniz yoluyla gelen yolcu sayısı günde 250'yi geçmeyecek

İlaveten deniz yoluyla gelen yolcuların test sonuçları çıkıncaya değin limanda beklemeleri yönünde tedbir alındı.

Fiziki altyapıda da bazı değişiklikler yapılacak.

 Başlamış olan random test uygulamasınının sayısının ve sıklığının artırılması yönünde adım atılacak

Özellikle Kıbrıs Rum tarafına giden ve başlangıçta bir kez test yapılmış olan vatandaşların arasından tesadüfi olarak testler yapılacak.

Riskin daha yüksek olduğu noktalarda random test sayısı artırılacak.

Yurtdışından gelen yolcuların tet sonuçları negatif çıkmasına rağmen bir süre sonra random test yapacak.

Çift test uygulamasına rağmen aradan kaçma ihtimali daha da aşşağıya çekilmeye çalışılacak.

Türkiye'de gemiye veya uçağa binmezden önce PCR test sonuçlarınınkontrol edilmesiyle ilgili olarak yeni bir uygulamayı devreye sokacağız.

3 farklı kategorinin hastane dışında karantina altına alınacak bir uygulamamız var. 66 vakanın 25'i hastanede tedavi görürken geriye kalan pozitif vakalar belirlenen merkezi noktalarda gözetim altında tutuluyor.

Temaslılar, Asemtomatik vakalar ve karantinadaki kişilerin daha merkezi bir konaklama sağlanabilmesi için Maliye Bakanlığı bu konuda adım atacak.

Bunların haricinde özellikle eğlence merkezlerinde belirli bir metrekare noktasında mekan içinde bulunabilecek kişi sayısı düzenlemesi yapılacak. Bunlara uymayan işletmelerin kapatılması gibi yaptırımlar yapılacak.

Çalışma hayatında risk grubu içerisinde yer alan bireylerin daha fazla korunmaya ihtyiaç olması noktasında kamuda her bir bakanlığın kendi bünyesinde gerekkli tedbirleri alması konusu da değerlendirildi. bu yönde inisiyatif kullanılmasında görüş birliği vardır.

Eğitimle ilgili 21 Ağustos tarihinde Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile hangi tarihten itibaren hangi kuralları içerisinde eğitime başlanacağını açıklayacak.

Bakanlar Kurulu ile bu konu bugün paylaşıldı ve hem fikir olduğumuzu söyledik. Gün bazında bir ayrıştırömaya gidilebielceği ve fiziki oalrak daha seyrek ilerleme noktasında bir görüş birliği vardır.

Eğlence ve düğünler dahil nasılo tedbirler alınabilecğei noktasında görüşmeler yapıldı. İleriki günlerde bu konularda bir takım kararlar alınacaktır.

Son Güncelleme: 17.08.2020 15:04
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Bakanlar KuruluBakanlar Kurulu Kararları
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