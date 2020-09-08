Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildi.

Ülkemize yurtdışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır.

Son 4-5 gün içerisinde yerel bulaşlara ilişkin olarak sayıların artmasıyla bağlantılı bir durumdur.

Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek.

Yeni sisteme ilaveten şu kararlar alındı:

- Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

- Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.

-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak

- Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.

- Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.

- Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.

- Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

- Bireysel spora engel yok.

- 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.

-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek.

- Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.

-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.

- Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.