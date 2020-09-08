Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.
ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildi.
Ülkemize yurtdışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır.
Son 4-5 gün içerisinde yerel bulaşlara ilişkin olarak sayıların artmasıyla bağlantılı bir durumdur.
Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek.
Yeni sisteme ilaveten şu kararlar alındı:
- Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.
- Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.
-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak
- Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.
- Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.
- Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.
- Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.
- Bireysel spora engel yok.
- 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.
-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek.
- Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.
-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.
- Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.
Meritlerde arka arkaya vakalar ciktiginda olayı kapatmaya ugrastiniz test dahi yapamadiniz vakalar aldi başını gitti sahibiniz olan tibuk a sadakatinizin bedelini bütün casinolara ve adaya odetiyorsunuz herhangi bir organima Kaş göz cizsem .....