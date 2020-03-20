Bakanlar Kurulu Kararları

Koronavirüs salgını nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yeni alınan kararlar açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı’ndaki, Dernek, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi’nin Bakanlar Kurulu kararı ile ek ödenek kalemine kaydırıldığını belirtti. Özersay, Pile’den talep gelmesi durumunda, bir ambulansı, ekipleri ile birlikte Pile’deki vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca Pile’ye gıda ve içme suyu tedariki için çalışma başlattıklarını açıkladı. Kritik yerlerde görev yapan kamu personelinin eksikliklerinin tamamlanacağını belirten Bakan Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bakanlığı ile birlikte yeni tedbirler aldığını, Pilli’nin önümüzdeki dakikalarda bunu açıklayacağını dile getirdi.

BAZI KALEMLER EK ÖDENEK KALEMİNE…

Bakanlar Kurulu sırasında gelinen noktayı değerlendirdiklerini, geçmişteki tedbirleri ele aldıklarını ve yeni kararlar ürettiklerini söyleyen Kudret Özersay, “Bütçedeki bazı ödeneklerin, ek ödenek kalemine aktarılmasına karar verdik. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bunların mali boyutu var” dedi. Dolayısıyla Özersay, bunların karşılanması için Cumhurbaşkanlığı Tanıtma Hizmetleri kalemi, Dernek Kurumlara Yardım Kalemi. Cumhuriyet meclisi, Maliye Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Dernek, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi’nin ek ödenek kalemine kaydırıldığını açıkladı.

PİLE İLE İLGİLİ KARARLAR…

KKTC’nin parçası olan Pile ile ilgili olarak, Kıbrıs Rum tarafına açık olması nedeniyle sağlık bağlamında tedbirler aldıklarını, bu tedbirler nedeniyle Pile halkının KKTC’ye girmesi halinde 14 gün karantina altına alındığını işaret eden Özersay, dolayısıyla Akdoğan’daki ambulans hizmetinin Pile’den talep gelmesi durumunda, bir ambulans ve ekibin Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmeti sunması yönünde bir karar ürettiklerini duyurdu.

Gerekli ayarlama şu anda yapıldığına dikkat çeken Kudret Özersay, “Pile’de, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda yardım paketi hazırlanması konusunda bir çalışma yürütülüyor. Pile köyünün muhtarı ile istişare halinde en kısa zamanda adım atacağız. Pile’nin içme suyu tedariki için de yardımcı olmak için çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

“KAMU PERSONELLERİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILACAK”

Basında zaman zaman spekülatif haberler çıktığını ve bu haberlerin de çok hızlı yayıldığını savunan Özersay, şunları söyledi: “Bir polis mensubumuza yapılan testin pozitif çıktığı yönünde haberler çıktı, böyle bir virüs saptanmadı, test sonuçları negatif çıktı.

Büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Polis mensuplarına yönelik, teçhizat, maske, kıyafet gibi konuları ele almak üzere Polis Genel Müdür Bakanlar Kurulu’na davet edildi. Kamu görevlilerinin malzeme gibi konularda ihtiyaçları karşılanacak”

“BAKAN PİLLİ, YENİ TEDBİRLERİ PAYLAŞACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu sabah itibariyle, aldıkları kararları ile ilgili Bakanlar Kurulu’na sunum yaptığını ve bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Özerasay, “Tedbirleri Sayın Pilli, kamuoyu ile paylaşacak” dedi.

“HERKES KENDİ KENDİSİ DENETLEMEK DURUMUNDA”

Test sonuçları pozitif çıkan vakaların büyük bölümünün turistlerden ortaya çıktığını, KKTC vatandaşı olan ve pozitif sonuç çıkan kişilerin temasları ile ilgili yakın takibin söz konusu olduğunun altını çizen Bakan Özersay, “Devlet olarak ne kadar tedbir alırsak alalım, bireylerin tedbiri çok önemli. Herkes kendi kendisi denetlemek durumundadır” ifadelerini kullandı.