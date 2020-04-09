Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kamu görevlileri 30 Nisan tarihine kadar işe gitmemeye devam edecekler ancak amirlerinin direktifiyle görevlerine çağırılabilecekler.

Tüm eğitim kurumlarını 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesine karar verdik. 20 gün uzattık.

Sinema, tiyatro ve kitle toplantılarını da 30 Nisan'a kadar yasakladık. Tüm spor müsabakalarını da 30 Nisan'a kadar durdurduk.

3. dünya vatandaşlarının çalışma izinlerini de 30 Nisan'a kadar durdurduk.

Market, fırın, eczane, banka, benzin istasyonu vs dışında kalan özel sektör işletmelerinin kapalı kalma kararı 1 hafta uzatıldı. Yani 17 Nisan'a kadar. Sadece 1 hafta uzattık.

Daha önce bahsettiğimiz kurallar yürürlükte olacak. Marketlerin açık kalma saatleri devam edecek, sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararlar tam ve kısmi olarak 1 hafta daha uzatıldı.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da 17 Nisan'a kadar uzatıldı.

KKTC'ye tüm giriş yollarından sadece KKTC vatandaşlarının giriş yapabileceğiyle ilgili kararı ay sonuna kadar uzattık yani 30 Nisan'a kadar.

Karpaz bölgesiyle ilgili spesifik olarak aldığımız tam sokağa çıkma yasağı düzenlemesi. Sadece coğrafi olarak kapsamını daraltıyoruz. Aynı kurallar ve aynı kısıtlamalar geçerli olacak şekilde. Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak.

Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da kontroller ve kurallar geçerli olacak ama bunun dışında kalan diğer 12 köyde sınırlandırmalar kaldırıldı.Bu köylerde ülke genelinde geçerli olan kurallar geçerli olacak.

Karpaz'daki uygulamayı 3 bölge ile sınırlandırdık.

Uzatma kararlarının haricinde bugün Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir diğer karar Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışma yaparak bir genelge yayınlaması yönündedir.

Sağlık Bakanlığı yarın gerekli çalışmayı yaparak genelgeyi yayınlayacak.

Bankalarda, GSM şirketlerinin ödeme noktalarında, açık olan kamu kurumlarında kapıda ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralları uygulanacak, içeriye alınacak kişi sayısı belirlenecek, maske şartı olacak. Bu kuralları Sağlık Bakanlığı hazırlayıp ilgili genelgeyi yayınlayacak. Bu kuralları denetlemede sorumlu yine belediyeler olacak.

Bu kurallar çerçevesinde hayatımızı sürdürmeyi öğreneceğiz.

Yarın sonuçlandırmayı düşündürdüğümüz yerel iş gücünü destekleme fonundan istihdam destekleme ödemesi yapmayı düşünüyoruz. 2 ay boyunca kapalı kalan işletmelere bin 500 TL destek ödemesi açıklamıştık. Bunun kapsamını ve şartlarını tartışarak bir tüzük hazırlığı yaptık. Yarın bu konuda çalışmalar tamamlanıp sonuçlandıracağız.

Yurtdışında burs alan öğrenciler haricinde burs kriterlerini yerine getiremediği için burs alamayan öğrencilerimize de 2 ay boyunca bin bin700 TL destek verilmesi kararına vardık 400 öğrenci var yurtdışında bu durumda olan.

Ekonomi Enerji Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanları bir araya gelerek eğer 1 haftanın sonunda bazı özel sektör işletmeleri açılacaksa hangi sektörlerin açılacağı ve ne şartlar altında açılacağıyla ilgili çalışmaları yapacaklar.

Bununla ilgili gelişmeleri de paylaşacağız.