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Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını açıkladı.

09 Nisan 2020 Perşembe 19:19
8602 Okunma
Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kamu görevlileri 30 Nisan tarihine kadar işe gitmemeye devam edecekler ancak amirlerinin direktifiyle görevlerine çağırılabilecekler.

Tüm eğitim kurumlarını 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesine karar verdik. 20 gün uzattık.

Sinema, tiyatro ve kitle toplantılarını da 30 Nisan'a kadar yasakladık. Tüm spor müsabakalarını da 30 Nisan'a kadar durdurduk.

3. dünya vatandaşlarının çalışma izinlerini de 30 Nisan'a kadar durdurduk.

Market, fırın, eczane, banka, benzin istasyonu vs dışında kalan özel sektör işletmelerinin kapalı kalma kararı 1 hafta uzatıldı. Yani 17 Nisan'a kadar. Sadece 1 hafta uzattık.

Daha önce bahsettiğimiz kurallar yürürlükte olacak. Marketlerin açık kalma saatleri devam edecek, sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararlar tam ve kısmi olarak 1 hafta daha uzatıldı.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da 17 Nisan'a kadar uzatıldı.

KKTC'ye tüm giriş yollarından sadece KKTC vatandaşlarının giriş yapabileceğiyle ilgili kararı ay sonuna kadar uzattık yani 30 Nisan'a kadar.

Karpaz bölgesiyle ilgili spesifik olarak aldığımız tam sokağa çıkma yasağı düzenlemesi. Sadece coğrafi olarak kapsamını daraltıyoruz. Aynı kurallar ve aynı kısıtlamalar geçerli olacak şekilde. Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak.

Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da kontroller ve kurallar geçerli olacak ama bunun dışında kalan diğer 12 köyde sınırlandırmalar kaldırıldı.Bu köylerde ülke genelinde geçerli olan kurallar geçerli olacak.

Karpaz'daki uygulamayı 3 bölge ile sınırlandırdık.

Uzatma kararlarının haricinde bugün Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir diğer karar Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışma yaparak bir genelge yayınlaması yönündedir.

Sağlık Bakanlığı yarın gerekli çalışmayı yaparak genelgeyi yayınlayacak.

Bankalarda, GSM şirketlerinin ödeme noktalarında, açık olan kamu kurumlarında kapıda ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralları uygulanacak, içeriye alınacak kişi sayısı belirlenecek, maske şartı olacak. Bu kuralları Sağlık Bakanlığı hazırlayıp ilgili genelgeyi yayınlayacak. Bu kuralları denetlemede sorumlu yine belediyeler olacak.

Bu kurallar çerçevesinde hayatımızı sürdürmeyi öğreneceğiz.

Yarın sonuçlandırmayı düşündürdüğümüz yerel iş gücünü destekleme fonundan istihdam destekleme ödemesi yapmayı düşünüyoruz. 2 ay boyunca kapalı kalan işletmelere bin 500 TL destek ödemesi açıklamıştık. Bunun kapsamını ve şartlarını tartışarak bir tüzük hazırlığı yaptık. Yarın bu konuda çalışmalar tamamlanıp sonuçlandıracağız.

Yurtdışında burs alan öğrenciler haricinde burs kriterlerini yerine getiremediği için burs alamayan öğrencilerimize de 2 ay boyunca bin bin700 TL destek verilmesi kararına vardık 400 öğrenci var yurtdışında bu durumda olan.

Ekonomi Enerji Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanları bir araya gelerek eğer 1 haftanın sonunda bazı özel sektör işletmeleri açılacaksa hangi sektörlerin açılacağı ve ne şartlar altında açılacağıyla ilgili çalışmaları yapacaklar.

Bununla ilgili gelişmeleri de paylaşacağız.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüsCoronavirüsKudret Özersay
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rıza narçin 2020-04-09 19:46:35

ihtiyat sandğı konusunda yaptığınız ayrımcılığı unutmayın elbet bu günler geçecek

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Eren 2020-04-09 19:38:10

Bu is sizin becerebileceginiz noktadan cıktı tuzunuz kuru hepinizin sokakta ac yasayan insanlar var is bulamiyorlar maasimdan bu ay kestim nasilsa bitince bu olaylar toptan alacam kafasiyla gitmez halk magdur insanlara oturun evde demeyle olmuyo yurt disindaki ogrenci burda sigortaliya odenenden cok aliyosa 1grm hakkim varsa hicbirinize helal etmiyorum yiyin obur dunyada var bu viruste bunu anlamadiysaniz dahada anlamazsiniz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır(h,z Muhammed) ben susmuyorum siz yine de bildiginizi yapin sizi oraya cikaran indirmeyide bilir

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Daş 2020-04-09 21:00:30 @Eren

Bence sen geber ali adam derdini anlatıyor

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Ali 2020-04-09 19:42:31 @Eren

Git geber o zaman sen..

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magusa 2020-04-09 19:57:20

Kamu 30una kadar kesin ama.ozel sektor belli degil herzamanki gibi sinif ayrimini.yapmissiniz tebrik ederim sizi! kamudakiler bulasmasin.ama.biz bulasip cevremize yayalim bravo.

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KKTC 2020-04-09 20:32:58

Bin belanızı versin 1 ayı geçti evdeyiz özel sektörü düşünen yok. Bizlere kim para verecek. Halk cevabını seçimlerde gösterecek.

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Batandaş 2020-04-09 20:36:55 @KKTC

Seçimlerde kimsenin birşey göstereceği yok canım. Gene alıştığınız yere vereceksiniz oycuklarınızı koyuncuklar gibi

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Emir 2020-04-09 19:57:09

Bu ali galiba market ya ecz yada kasap galiba iş yerlerin açılmasını istemiyor kk katmerli anladık

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Satandaş 2020-04-09 21:01:56 @Emir

Kesin birşeyi var yavşağın

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Satandaş 2020-04-09 21:01:55 @Emir

Kesin birşeyi var yavşağın

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Fırat 2020-04-09 19:41:16

Son zamanlarda insanlık namına öyle yoğun duygular hissediyorum ki.. Mesela; Öleceğim zaman, son isteğin nedir diye sorsalar; hep birlikte ölelim derim. Böyle de birlik,beraberlik hastasıyım...

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Ozan 2020-04-09 19:43:44

Yarından itibaren market ve kasabı boykot ediyorum mecburen o tl finiş

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Emir 2020-04-09 19:54:35

Kapatalım çok güz devlet yanımızda bizim zaralarımızı karşılıçakmış işsizlere 1asgari üçret ödiyecek miş şaka yahu inandınızmı

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