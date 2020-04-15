Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem ‘İstihdam Destek Tüzüğü’ oldu. Özersay, Tüzük çalışmasının sonlandırıldığını açıkladı.

Detaylı açıklamanın Çalışma Bakanlığı’nca yapılacağını açıklayan Özersay, başvuruların 60 bin kişiyi ilgilendirdiği için online yapılacağını kaydetti. 1 aylık 90 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

Özersay’ın açıklamaları şu şekilde:

“Kapatılan ve açık olan işletmeler şeklinde iki ana ayrım söz konusu. Açık olan işletmelerin çalışanları bu katkıdan yararlanamayacak. İstisna düzenlemeler var.

Etüt merkezlerinde, dershanelerde ve kreşlerde çalışanlar, basın çalışanları, taksiciler ve casino çalışanları da maaş katkısından yararlanabilecekler.

Casino çalışanları da şartlı olarak 800 TL katkı alabilecekler. İş yeri kapalı olan grup bin 500 TL’lik maaş desteği şeklinde ödeme alacak.

Açık olan grupsa maaş desteği değil sigorta prim desteği alacak. Sosyal sigorta yatırımlarında eksik varsa da maaş katkısından yararlanabilecekler. Önemli olan sigorta kaydının olmasıdır.

Toplamda 90 milyon TL civarında bir ödeme yapılacak.

Açık olup bu 1500 TL’lik katkıdan yaralanamayacak işletmeler, her çalışan başına 500 TL’lik Çalışan Prim Desteği’nden yararlanacak. Kendi nam ve hesabına tek kişi çalışan mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler 1500 TL destekten yararlanacak. Yanında 1 kişi çalışanlar da yararlanabilecek. Bir kişiden daha fazla çalıştıran mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler kendileri yararlanamayacak, yanlarında çalışanlar yararlanacak.

Mayıs ayında iş yerleri açılırsa açılan iş yerlerinin personelleri yardım alamayacak.

30 günlük bedelli askerliğin 15 gününü yapıp, diğer 15 gününü yapacaklar için endişeler var. Belirli bir süre sınırlaması var çünkü bedelli askerlik yapacak kişilerin KKTC’de kalma süreleri sınırlandırılmıştı. Bedelli askerlik başvurusu olanlar sıradışı bir dönemden geçtiğimiz için, tüm tarihler ve yükümlülükler uzatılacak. Bedelli hakkını yitirebilecek bireylerin mağdur olmaması için GKK komutanlığı ile istişare edilerek karara bağlayacağız.

Kimseyi mağdur etmemek için sürelerle ilgili düzenleme yapıp süreyi uzatacağız. Solunum cihazlarıyla ilgili ihale konusunda Sağlık Bakanımız bize sunum yaptı. Bugün 2 yeni vaka tespit edildi. Artık hangi vakanın nereden virüsü kaptığı hakkında bilgi sahibiyiz. Bir vakamız karantina altındaki bir otelden temaslı vaka. Diğer vakamız ise yurtdışından gelen ve karantina merkezinde karantina altında olan bir vatandaşımız.

Önümüzdeki günlerde semptomlar çerçevesinde PCR testleri yapılmaya devam edilecek. Bunların dışında polis ve kamu görevlilerinin PCR testlerini yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde yaygın bir bulaşma olmadığını söyleyebilecek noktadayız.

Cuma günü bir Bakanlar Kurulu toplantısı olacak saat 14.00’te. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ve Karpaz bölgesiyle ilgili yapılan özel düzenlemelerin tarihi dolmak üzere, bunlarla ilgili düzenleme yapacağız. Uzatılacak mı buna karar vereceğiz.”