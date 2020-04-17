Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

-KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AY SONUNA KADAR UZATILDI

-ÜLKE GENELİNDE 21.00-06.00 UYGULANAN TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

-KARPAZ BÖLGESİNDEKİ ÖZEL UYGULAMA KALDIRILIYOR

-LAPTA VE ALSANCAK BÖLGESİNDEKİ ÖZEL UYGULAMA DA SONLANDIRILIYOR

-SAĞLIK UZMANLARI VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNERİLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETME ÇERÇEVESİNDE DURUYORUZ VE HERHANGİ BİR SEKTÖRÜN AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR ÜRETMEDİK

-HANGİ SEKTÖR, HANGİ ŞARTLARDA VE NE ZAMAN AÇILABİLİRLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

-ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ GÜN İÇERİSİNDE BİR SEKTÖRÜN AÇILMASIYLA İLGİLİ KARAR ÜRETMEDİK BİLİMİN BİZE SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ PİLE KÖYÜ GENELİNDE TESTLER YAPILACAK

-BİLİMİN BİZE SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ

-PİLE KÖYÜ GENELİNDE TESTLER YAPILACAK