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Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

17 Nisan 2020 Cuma 18:44
3995 Okunma
Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

-KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AY SONUNA KADAR UZATILDI

-ÜLKE GENELİNDE 21.00-06.00 UYGULANAN TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

-KARPAZ BÖLGESİNDEKİ ÖZEL UYGULAMA KALDIRILIYOR

-LAPTA VE ALSANCAK BÖLGESİNDEKİ ÖZEL UYGULAMA DA SONLANDIRILIYOR

-SAĞLIK UZMANLARI VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNERİLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETME ÇERÇEVESİNDE DURUYORUZ VE HERHANGİ BİR SEKTÖRÜN AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR ÜRETMEDİK

-HANGİ SEKTÖR, HANGİ ŞARTLARDA VE NE ZAMAN AÇILABİLİRLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

-ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ GÜN İÇERİSİNDE BİR SEKTÖRÜN AÇILMASIYLA İLGİLİ KARAR ÜRETMEDİK BİLİMİN BİZE SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ PİLE KÖYÜ GENELİNDE TESTLER YAPILACAK

-BİLİMİN BİZE SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ

-PİLE KÖYÜ GENELİNDE TESTLER YAPILACAK

Son Güncelleme: 17.04.2020 18:58
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBakanlar Kurulu
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??? 2020-04-17 19:03:59

Uzat uzat belanızı versin artık

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Hakan 2020-04-17 19:07:28 @???

17 30... Gün vermeye gerek yok belliki aylar sürecek bu durum... 13 günde normalleşmeye nasıl geçebiliriz neler yapılmalı artık bir an önce harekete geçilmeli

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SANANE 2020-04-17 19:07:14

BELANIZI VERSİN DAHA NE KADR UZATACAKSINIZ? DÜKKAN MASRAFLARIMIZI SİZMİ KARŞILAYACAKSINIZ?

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Kemal 2020-04-17 19:36:50

Uzatmalarına sevindim benim can güvenliğim sizin geçim sıkıntınızdan daha önemli. Kimse açlıktan ölmez merak etmeyin. Adamlar keyfi uygulama yapmıyor. Hala insanlar ölüyor. Ölmek isteyen varsa rum tarafına geçebilir Ya da Türkiye'ye cahilliğiniz başınızı yiyeyecek.

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Saglik 2020-04-17 19:43:49

Bilim. Hersey tamam bu bilime deyinki sozde acik olabilir deyipte isleyemeyen cunku kismi sokaga cikma yasagi var ve destek de verilmeycek sektorlerede bir çare bulsun. Biz hem sagligimizi korumak zorundayiz hem ailemizi hemde para kazanip eve ekmek goturmek zorundayik.

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Nejat Nejat 2020-04-17 19:05:33

You bunch of useless lazy stupid twats are money greedy good for nothings. I am ashamed to be called a turkish Cypriots.

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London cypriot 2020-04-17 19:09:13 @Nejat Nejat

Got the words out my bloody mouth lol

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basiretsizler hükümeti 2020-04-17 19:40:35

4 saat ne bok yedınız acep..laklakı yeme içmee..imanınızı s....m

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Sezai 2020-04-17 20:05:52

Sokağa dökülelim bunu istiyorsunuz yeter artık amerika da herkez sokağa dökül müş bu bir oyun kanmayın uyarıyorlar trap da aynı döylüyor

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Sezai 2020-04-17 20:09:03

Amerika insanlar sokağa dökül müş durum da bir oyun için deyiz yeter artık diyorlar iş lerini halk geri istiyor trap.destekliyor

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