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Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:45
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Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde belirli maksatlarla sokağa çıkacak olanlar maske takma zorunluluğu olacak.

Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşlarımızın toplu şekilde bir araya gelecekleri etkinliklere izin verilmeyecek, toplu iftar yemeği, toplu iftar çadırı ve toplu ibadetlerde yapılmayacak. Herkes kendi ibadetini yapacak. Bu teravih namazları içinde geçerli olacak. Bireylerin topluca bir araya geleceği ibadetlere ve sahur organizasyonlarına da izin verilmeyecek ve bu konularda tedbir alınacak.

27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan deniz yoluyla KKTC vatandaşı dahi olsa ülkeye gelişlerin durdurulması kararıyla ilgili tarihi 30 Nisan’a kadar uzattık. Tüm tedbirler 30 Nisan tarihine kadar geçerlidir.

Sağlık Bakanlığı’nın sevkiyle tedavi amaçlı olarak yurtdışına giden KKTC vatandaşları istisnai olarak ülkeye giriş yapabilecek.

Birinci derece yakınlarının cenazesi maksadıyla yurtdışına giden kişilerin de istisnai olarak ülkeye gelmelerine izin verilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’da bugün Bakanlar Kurulu’na katıldı. Askeri birliklerde salgına karşı mücadele için alınan tedbirler değerlendirildi. Askerlik Yasası’nda yapılabilecek değişiklikler ele alındı. Özellikle Bedelli Askerlik için yapılabilecek değişikliklerle ilgili komite kurulacak ve bu komite Cuma günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yapılabilecek değişikliklerle ilgili gerekli görüşmeler yapılacak.

Bedelli Askerlikle ilgili, bedelli askerlik hakları olanların hak yitirmelerini önlemek amacıyla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Hali hazırda işsizlik ödeneği alan vatandaşların işsizlik ödeneği devam edecek ve sadece bu pandemi dönemiyle ilgili geçerli olacak şekilde işsizlik ödeneği revize edilecek ve bin 500 TL’lik maaş katkısıyla uyumlu hale getirilecek.

Belli başlı sektörlerin hangi şartlarda ve hangi koşullarda açılabileceğiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılması için 3 bakanlık arasında toplantı gerçekleştirildi. Mayıs ayından önce bir açılma gerçekleşmeyecek. Sağlık Bakanlığı genel anlamda hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğiyle ilgili şartları bizimle paylaştı.

Sağlık Bakanlığı test sayısının artırılmasıyla ilgili düşünceleri bizimle paylaştı. Test sayısının nasıl artırılacağıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle riskin yüksek olduğu, belediye çalışanları, polis, eczacılar, sağlık çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşlarına hızla ve artan şekilde test yapılacak ve ortaya çıkan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.  

Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği arasında protokol imzalandı. Sağlık alanında doktor ve diğer tüm sağlık çalışanlarına ortalama 20-25 bin kişiye 3 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeli şekilde hizmet alımı yapacak ve Avrupa Birliği’de bu protokolü finansal olarak destekleyecek.

Aldığımız kararların herkes tarafından uygulanması durumunda başarılı bir sonuç elde edebileceğimize inanıyorum. Yeni yaşam koşullarına uyum sağlayarak, gerekli hijyen kurallarına uyacağımız, maske takacağımız ve tüm kuralları yerine getireceğimiz bir yaşam tarzı uygulayacağız.
kurallara uyduğumuz sürece başarılı olacağız.

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Bakanlar Kurulu
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Veysel 2020-04-22 21:34:45

Bu kadar saat konuşup maske kararınızı ayakta alkışlıyorum ev kir dük kira ları hiçbirşey yok hem dükkanı kapatıp sonra başı nın çaresine bak vürüsten sonra artık ne bu siyasetçiler ne bu sistem olaçak

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Ertaç 2020-04-22 22:15:46

Herşeyde Türkiyeyi örnek alıyoruz,şimdi niye almıyoruz? Paketi beş tl olan maskelerin tanesi bel liraya satılıyor,bunları görmüyormusunuz ?

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Vatandaş 2020-04-22 20:47:19

Özellikle riskin yüksek olduğu, belediye çalışanları, polis, eczacılar, sağlık çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları,...........marketler neden yok????? Risk grubunda degilmi???heee pardon kamu degil ya ondandir

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ebeniz 2020-04-22 20:52:05

olan her toplanıda aday birilerini getirmek için karar almaktan başka bir bok yemezsiniz..gerizekalı cibiiyetsizler

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-04-22 23:47:59

Maskeler nerede. Vatandasa kim verecek.

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vatandaş 2020-04-23 00:17:00

Allah kahretsin gene hapis gene hapis bıktık be hürriyet istiyoruz

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