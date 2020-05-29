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Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:35
5202 Okunma
Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

- Girne Hastanesi yapılması ve Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ilgili kararlar aldık. Sağlık bakanı bunları açıklayacak. Mali duruma baktık. Ne zamana bitirilebileceğini konuştuk.

- 1 Haziran’dan itibaren yurtdışında bulunan KKTC vatandaşlarından olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar ülkeye gelebilecek.  Karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

- Haziran ayı içinde İngiltere ve Türkiye’den charter seferleri düzenlenecek.

- 8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi ülkemizde ikamet izinli olanlar. Çalışma oturma öğrenci izni olanlar ülkeye gelebilecek. Geldiklerinde karantinaya girecekler ve bedelini kendileri ödeyecekler.

- Eğer bugün var olan koşullar değişmezse ve koşulları detaylı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın düzenleyeceği şekilde 1 Temmuz tarihinden itibaren turistler ve diğer vatandaşlar gelebilecek.

- Herhangi bir yabancı gelecekse hangi ülkeden geldiği önemli olacak. 2 ayrı risk listesi olacak. Riskli ülkelerden gelecekler için PCR ve karantina istenecek.

- Riski daha az olan ülkelerden gelecekler ise PCR test sertifikası olmak kaydıyla karantinaya girmeden ülkeye girişi için bir düzenleme yapacağız.

- Pile ile ilgili değerlendirme yaptık. Hükümeti de rahatsız eden bizim de böyle bir düzenleme yapmaktan memnun olmadığımız bir durum vardı. Pile'deki vatandaşların ülkeye girişi ile ilgili ülkemizde işi bulunan kişilerin PCR testi yaparak ve kişisel taahhütte bulunarak geçişine izin verilecek. Bu karar 1 Haziran’dan itibaren PCR testler yapıldıktan sonra devreye konulacak. Bir liste olacak.

- Bakanlar Kurulu üyelerinin her birini rahatsız eden bir konu vardı. Yurtdışında korona virüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazelerinin de ülkeye getirilmesine izin verildi.

- Haziran ortası gibi ikinci bir ekonomik destek ve tedbir paketi hazırlayacağız.

- Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak gece sokağa çıkma yasağı 1 Haziran’dan itibaren kaldırılıyor.

Son Güncelleme: 29.05.2020 18:37
Yorumlar
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Öfkeli 2020-05-29 19:43:47

Bu nasıl bir iştir gelen adamı karantinaya alıp parayı cebinden ödetmek nedir zaten gelen öğrenci 3 5 gün kalıp eşyalarını alıp gidecek neyin derdi tasası bu

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Nesrin Demiray 2020-05-29 19:46:16

Kibristan turkiye ye ucak ne zaman gidicek..gidince karantina olucak mi..

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MEZUN 2020-05-29 21:03:30

Kardeşim şaka mı bu ? Ben mezun oldum gelip eşyalarımı alıp gidicem kendi evim var neden başka yerde kalıp da ekstra ücret ödeyeceğim? ..bu alınan kararlar mantık ile değil herzaman ki gibi ceplerini düşünen siyasiler için alınmış.. ne oldu kardeşim bir kaç ayda arabanızın modelini mi değiştiremediniz?..

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Öğrenci 2020-05-29 21:31:40

Öğrencileri karantinaya alıp, karantina parasını TC vatandaşlarına ödetmek nedir?! Biz eşyalarımızı alıp gideceğiz.. Aynı şekilde T.C sizin vatandaşlarınızdan para alsa ne düşünürsünüz? Bu ayrım nedir ? Bizim evimizde var yurdumuzda var kendi evlerimizde karantinaya gireriz. Bizim paramızla otellerinizi kalkındırmazsınız. şaka gibi bir karar

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Ayberk ay 2020-05-29 21:38:45

Hem öğrencinin sırtından geçin hemde öğrenciye bu kadar büyük bedeller ödemek zorunda bırak neyse keser döner sap döner gün gelir hesap döner türkiye cumhuriyeti yetkilileri aynusınu kıbrıslılara uygulayın adada her geçen gün öğrenci azalıyo inşAllah daha fazla öğrenci gelmezde biz sizi o zaman görürüz

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Öğrenci 2020-05-29 19:21:32

Şakamı yapıyorsunuz kktc biz öğrenciyiz eşyalarımızı alıp gidecez karantina üstelik biz ödeyecez gerçekten çok komiksiniz yazıklar olsun ..

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Deniz 2020-05-29 19:35:00

Sayın yetkililer turistler PCR testiyle karantinasiz alinirken bizlerden neden ücRET talep ediyorsunuz... Ayrica orada evi olan neden otelde karantinaya girsin...

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DAÜ MEZUN 2020-05-29 19:56:53

Ben Böyle bir olay görmedim Tükiyeden gelen yardımları almayı iyi biliyorsunuz ama iş bizlere gelince birde karantina bedeli alıyorsunuz bırak kardeşim bizi biz evlerimizde karantinaya gireriz oteller maddi yönden rahatsızlık çektiği için bunun bedelini biz mi ödeyeceğiz. Bu iş Cimer, Bimer de biter haberiniz olsun

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