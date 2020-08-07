Bakanlar Kurulu Kararları

KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

- Öğrenci ehliyetleri 31 Ağustos’a kadar cezasız bir şekilde yenilenebilecek.

- Nitelikli ve sertifikalı kalifiye çalışanlarla ilgili olarak ön izin verilmesi yönünde bir duruşu söz konusu. Düz işçilere salgından beri izin verilmiyor. Bu uygulama 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Nitelikli çalışanlarla ilgili yeni ön izin uygulaması yürürlükte olacak.

- Müteahhitler Birliği’nin bizden talepleri oldu. Gerek imar planı gerek askeri bölgelere mesafe yapılaşması, birim fiyatları ve maliyeden ödemelerle ilgili. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir yanıt vereceğiz. Olumlu adım atılabilecek.

- Şoför okullarında eğitim verenler eğitilecek. Uzman kişilerden eğitim alacak.

- Bugün itibari ile sözleşmesi biten personellerin ve aynı zamanda seçim yasakları sırasında sözleşmeleri bitecek ola personellerin sözleşmeleri uzatıldı. Yurt dışındaki sağlık ateşeleri geri çağırılması ve yeni ateşelerin atanması yönünde kararlar ürettik.

- İş kazası, malullük, yaşlılık ve ölümle ilgili maaş alanlara yüzde 2.3’lük zam yapıldı.

- Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin hesaplarının denetlenebilmesi için Sayıştay’a görevlendirme yaptık.

- Taşınmaz Mal Komisyonu’nda sözleşmeli personellerin sözleşmesi uzatıldı.

- Belediyeler reformunun 2’nci bacağı olarak görülen 51/95 numaralı yasa tasarısının değişikliğini onayladık.

1995 yılında yapılan yasa nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyordu. Tasarıyı karar bağladık ve meclise sevk ettik. Tasarının onaylanması durumunda belediyelerin gelirleri artacak. Aynı zamanda belediyelerin yaptırım gücü, yetki ve sorumluluk alanları genişliyor.

- İşveren artı 4 çalışan toplam 5 kişi küçük esnafa giren işletmeler 2 ay değil 4 ay boyunca yani Ekim ayına kadar 2 bin TL destek alacak. Toplamda 8 bin TL’lik destek hibe olarak verilecek.

- Ulaştırma sektöründe, otobüsçüler ve taksiciler dahil olmak üzere Eylül ayına kadar 1500 TL destek verilecek.

- Otel, casino ve turizm acentelerinde çalışanlara her ay verilen 1500 TL destek yıl sonuna kadar Aralık 2020’ye kadar devam edecek.

- Dövizde yaşanan dalgalanma ile ilgili yapılabilecek tedbirler değerlendirilecek. Karar alınırsa paylaşılacak. Çalışma yapılması gerekirse Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacak.