Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- TC ile KKTC arasında sağlık alanında anlaşma imzalanıyor. Anlaşma imza süreci başladı. Anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti, ambulans, ventiratör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edilecek.

- 15 bin adet PCR test kiti alınması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.

- 15 adet genetik uzmanını istihdamı konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.

- Güney-Kuzey arasındaki geçişlerde pratikte karşılaşan zorluklara karşın ilave tedbirler alınıyor. Riski daha da azaltmak için başka hangi ilave tedbirleri alacaklarına Sağlık Bakanlığı altındaki kurullar karar üretecek.

- Bazı bakanlıkların aha önce alınan tedbir bağlamında hızlı ve etkili sonuç alınması bazı personel kaydırmaları yapılacak. Örneğin Girne Limanı’na personel kaydırımı yapılacak.

- Tüm marketleri kapsayan yeni sistem yürürlüğe girene kadar marketlerde akşam 22.00’da kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırdık.

- Polis Örgütü Terfi Tüzüğü’nde bazı değişikliler yapıldıktan sonra onaylama yönünde karar alındı.

- Salgın nedeniyle çalışma iznin süresi dolanların salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatılmasına imkan sağlayacak şekilde tüzükte değişiklik yapılmasına karar verildi.

- Motorlu araç ve yol trafik yasa tasarısını da onayladık. Araç muayene istasyonlarının kurulması, özelden hizmet alınması yönünde bir kapı açıldı.

- Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar onaylandı. Salgın döneminde Elektrik borcunu ödeyemeyenlere bir imkan yaratıldı. Borcunu ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karar aldık.

- Kamuda sözleşmeli çalışan bazı kişilerin sözleşmeleri uzatıldı.

-KKTC'de bedelli askerlikle ilgili: 1 Ocak 2016 öncesi kaçak olanlar ve hak kaybına uğrayanların belirli bir ödeme ile mükellefiyetlerle ilgili affa uğrayacak.