Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

İŞTE ALINAN KARARLAR…



Bakanlar Kurulumuz bugün gündemindeki mutat konuları görüşmüş ve bir takım kararlar üretmiştir.

Karaoğlanoğlu Bölgesindeki balıkçıların uzun zamandır devam eden liman konusundaki sıkıntıları Bakanlar Kurulunda değerlendirilmiştir. 16. Balıkçı Barınağı olarak Karaoğlanoğlu Balıkcı Barınağı ilan edilmiş ve böylelikle bu konudaki sorun da ortadan kaldırılmıştır.

Balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyetlerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname de onaylanarak Meclise sevkedilmiştir.

Yaklaşık üç bucuk saat süren toplantıda uzun yıllardan beri çözümlenemediğinden kronik hale dönüşen KIBTEK ve Belediyeler arasındaki sorunlar değerlendirilmiş ve sorunları çözmek maksadıyla başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sonuçlanmıştır.

Böylelikle bugün imzalanan protokolle belediyelerde farklı uygulamalardan kaynaklı ve ihmale bağlı geçikmiş borçlar vesilesiyle yapılan kesintiler son bulmuştur.

Buna bağlı olarak KIBTEK’e olan yaklaşık 255 milyon TLlik borcun gecikme faizleri bağışlanarak 120 ay taksitle Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi yerel yönetimlerimizi güçlendirme vizyonumuzun gereği olarak fedakarca yapılmıştır.

Bunun yanında üreticilerimizin her sulama sezonunda KIBTEK ile karşı karşıya geldiği ve ürün kaybına ve ürün kalitesine zarar veren elektrik kesintilerinin son bulması ve devletin kurumsal yapısının güçlenmesi adına BSK (Bölge Sular Komitesi) kuyuları diye bilinen sulama sisteminin 40 yıldır çözümlenmeyen anlaşmazlık hususunda da kaynak yaratılarak çözüme kavuşturulmuştur.

Tüm üreticilerimize üretimlerinin en iyi şekilde yapılabilmesini sağlamanın sevincini herkesle paylaşır hayırlı olmasını dilerim.