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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

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Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar yazılı olarak açıklandı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:25
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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

İŞTE ALINAN KARARLAR…
 

Bakanlar Kurulumuz bugün gündemindeki mutat konuları görüşmüş ve bir takım kararlar üretmiştir.

Karaoğlanoğlu Bölgesindeki balıkçıların uzun zamandır devam eden liman konusundaki sıkıntıları Bakanlar Kurulunda değerlendirilmiştir. 16. Balıkçı Barınağı olarak Karaoğlanoğlu Balıkcı Barınağı ilan edilmiş ve  böylelikle bu konudaki sorun da ortadan kaldırılmıştır.

Balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.  

Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyetlerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname de onaylanarak Meclise sevkedilmiştir.

Yaklaşık üç bucuk saat süren toplantıda uzun yıllardan beri çözümlenemediğinden kronik hale dönüşen KIBTEK ve Belediyeler arasındaki sorunlar değerlendirilmiş ve sorunları çözmek maksadıyla başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sonuçlanmıştır.

Böylelikle  bugün imzalanan protokolle belediyelerde farklı uygulamalardan kaynaklı ve ihmale bağlı geçikmiş borçlar vesilesiyle yapılan kesintiler son bulmuştur.

Buna bağlı olarak KIBTEK’e  olan  yaklaşık 255 milyon TLlik borcun gecikme faizleri bağışlanarak 120 ay taksitle  Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi  yerel yönetimlerimizi güçlendirme vizyonumuzun gereği olarak fedakarca yapılmıştır.

Bunun yanında üreticilerimizin her sulama sezonunda  KIBTEK ile karşı karşıya geldiği ve ürün kaybına  ve ürün kalitesine zarar veren elektrik kesintilerinin son bulması ve devletin kurumsal yapısının güçlenmesi adına BSK  (Bölge Sular Komitesi) kuyuları diye bilinen sulama sisteminin 40 yıldır çözümlenmeyen anlaşmazlık hususunda da kaynak yaratılarak çözüme kavuşturulmuştur.

Tüm üreticilerimize üretimlerinin en iyi şekilde yapılabilmesini sağlamanın sevincini herkesle paylaşır hayırlı olmasını dilerim. 

Son Güncelleme: 12.07.2021 18:44
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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