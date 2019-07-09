Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

09 Temmuz 2019 Salı 14:53
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklandı.

İşte açıklamadan satır başları

* Sivil Hizmet görevlilerine %15 ek tahsisat getiriliyor.

* Barikatlara 40 sivil hizmet görevlisi alınıyor

* Trafikte toplumsal seferberlik çerçevesinde  100 yeni polis alınması kararı alındı.

* Kıb-Tek'te mahsuplaşma yapılıyor, 2010 yılı öncesi ile ilgili olarak mahsuplaşma tamamlandı.

* DAÜ'nün Devletten alacağı katkı payi ile DAÜ'nün Develete vereceği vergi vardı. Maliye ile mutabakata varıldı. DAÜ VYK'nın bu mutabakatı değerlendirmesi bekleniyor.

* Suriye vatandaşları ile ilgili alınan vize uygulaması değerlendirildi. Geçiş dönemi içerisinde 50 civarında Suriye Vatandaşının Ercan Havalimanı'ndan mülteci statüsü de kazanmadan havalimanında kaldılar. Kalma koşullarında da sıkıntı yaşanıyordu. T.C. Göç İdaresi ile yapılan temaslar olumlu sonuçlandı, 50 Suriye Vatandaşı T.C. tarafından kabul edilecek.

* Çok farklı bölgelerde yollar ile ilgili kamulaştırma kararları alındı

*Cep Telefonları ile ilgili adanın her yerinde kullanılması ile ilgili Bakanlar Kurulu 2 karar üretti. 

a) Özel iletişim vergisi

b) KDV ile ilgili kararlar üretilmiştir.

Bu kararlar bir nevi Roaming bağlamında üretilmiştir. İki taraf arasında alınan uzlaşı böylelikle hayata geçecektir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BakanlarKuruluHaberKıbrısiAçıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim