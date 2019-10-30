Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu, 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 14.10 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 18.00 sıralarında tamamlandı.

Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saat süren toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, bugünkü toplantıda alınan kararlar hakkında basını bilgilendirdi.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladığını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı başında Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili detaylı bilgi verdiklerini belirterek, bunun ertesinde tasarının onaylandığını söyledi.

BÜTÇEDE YÜZDE 11.78’LİK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bütçenin büyüklüğü itibarıyla yüzde 11.78’lik bir artışın söz konusu olduğunu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 8 Milyar 814 milyon TL tutarında düzenlendiğine dikkat çeken Özersay, Maliye Bakanlığı bürokratlarının verdiği bilgiye göre 2019 yılının bütçe açığının 851 milyon TL olarak öngörüldüğünü, ancak 197 milyon 723 bin TL’ye düşürülmüş durumda olduğunu kaydetti.

Dolayısı ile geçen yıl yapılan bütçede öngörülen 851 milyon TL’lik bütçe açığının, gerçekleşme itibarı ile yaklaşık 200 milyon TL civarında olacağını belirten Özersay, geçen süre zarfında hükümetleri döneminde yerel gelirlerde ve tahsilatta önemli bir artış sağlandığını kaydetti.

BÜTÇENİN YÜZDE 78.68’İ PERSONEL GİDERLERİ İÇİN AYRILDI

Özellikle mahalli gelirlerde bir artış olduğunu belirten Özersay, personel giderleri itibarıyla son derece yüksek bir oranın söz konusu olduğunu, bütçenin yüzde 78.68’inin personel giderleri için ayrıldığını söyledi.

POLİS DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI ONAYLANARAK MECLİSE SEVK EDİLDİ

Bakanlar Kurulu’nda, Polis Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da tartışıldığını ifade eden Kudret Özersay, polis teşkilatında var olan sıkıntıların aşılmasını sağlamak için konunun ele alındığını aktardı.

Özersay, şu anda Polis Genel Müdürlüğü 1. ve 2. Yardımcısıyla ilgili sıkıntılar olduğunu anımsatarak, Bakanlar Kurulu Toplantısına Polis Genel Müdürü’nün de bilgi vermek ve soruları yanıtlamak üzere davet edildiğini, alınan yanıtlar sonucunda ilgili yasa tasarısında bazı değişiklikler yaparak, bugün Bakanlar Kurulu’nda onaylayıp Meclis’e sevk etme kararı aldıklarını söyledi.

MOTORLU ARAÇ SATICILARI VE İTHALATÇILARI BİRLİĞİ YASA TASARISI ONAYLADI

Bakanlar Kurulu’nda ele alınan bir başka konunun ise, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı olduğunu, tasarının onayladığını ifade eden Özersay, ilgili yasa tasarısında sektöre disiplin getirmenin amaçlandığını belirtti.

Araç kayıtlarında otomasyonla birlikte, bahse konu galerilerdeki araçların belirli kodlar ile Maliye Bakanlığı tarafından da izlenebileceğini ve vergi kayıplarının önüne geçilebileceği düşüncesinde olduklarını söyleyen Kudret Özersay, aynı zamanda kaçak satış yapılabilmesinin de önüne geçilebileceğine işaret etti.

Özersay, bu yasa ile galerilerin, Galeriler Birliği’ne üye olması koşulunun getirildiğini, galeri sahiplerinin de polis bağlamında sicili dikkate alınarak galeri açma izni verilmesi düzenlemelerinin getirildiğini aktardı.

Özersay, yasa tasarısının yasallaşması halinde motorlu araçların satılması ve ithalatı bağlamında bir standart geleceğini, bir düzen ve disiplin altına alınmasının söz konusu olacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun, bazı yabancıların taşınmaz mal satın alabilmelerini düzenlemek üzere bir takım onaylama işlemleri yaptığını da aktaran Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt, benzin istasyonlarının niteliklerini düzenleyen bir tüzüğü de tartıştığını kaydetti.

Tüzüğün çok büyük bir ihtimalle gelecek hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğini belirten Özersay, bahse konu tüzüğün, benzin istasyonlarına belirli bir standart getirecek nitelikte bir düzenleme olduğunu anlattı.

Özersay, minimum parsel büyüklükleri, anayola çıkış, minimum cephe uzunlukları, kavşaklara olan mesafe, iki akaryakıt istasyonu arasındaki mesafe gibi bir takım objektif kriterler çerçevesinde, akaryakıt istasyonlarının da belirli bir düzene konulması konusunda adım atılacağını vurguladı.

MİLLİ GÜNLERİ KUTLAMA VE ANMA TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Kudret Özersay, bugün Bakanlar Kurulu’nda ayrıca, Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin aldığı tavsiye nitelikli kararların onaylandığını ifade ederek, Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü’nün değiştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, toplu katliam niteliğindeki, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri, Taşkent Şehitleri ve Ayvasıl Şehitleri’ni anma törenlerinin bundan böyle devlet töreni olarak ele alınacağını vurgulayan Özersay, toplu katliamların unutulmaması ve aynı zamanda hak edilen şekilde anılması düzenlemesine gidildiğini vurguladı.

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Özersay bugün ayrıca Bakanlar Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların süresini 2 yıl daha uzatma kararı alındığını belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılacak başvuruların süresinin Aralık 2021’e kadar uzatıldığını sözlerine ekledi.