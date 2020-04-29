Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- 30 Nisan itibarı ile dolacak olan kısıtlamaların sürelerini uzatma kararı aldık.

- Deniz yolu ile gelişleri 15 Mayıs'a kadar yasakladık.

- Cenaze veya sağlık sevki ile gidilmişse muafiyet sağlanacağı açıklanmıştı bunu genişlettik. Sevksiz şekilde sağlık nedeniyle giden vatandaşların deniz yoluyla gelişleri kabule edeceğiz.

- Cenaze ve sağlık sebebiyle gidişlerden dönüşlere izin verilecek.

- 15 Mayıs tarihine kadar bunun haricindekiler KKTC vatandaşı olsalar dahi ülkeye gelemeyecekler.

- Gece sokağa çıkma yasağı 15 Mayısa kadar uzatıldı.

- Marketlerin çalışma saatlerindeki kısıtlama devam edecek.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının 4 Mayıs 06.00'ya kadar uzattık.

- 4 Mayıs'tan sonra şehirler arası kısıtlama kaldırılacak.

- 4 Mayıs'tan sonra pazar günleri olacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sadece süpermarket kasap ve benzin almak için sokağa çıkılabilecek.

- 30'una kadar eczanelerin çalışma saatlerini değiştirmiştir 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

- Bankaların çalışma saatlerini 12.00 olarak sınırlandırmıştık. Bankalar da normal çalışma saatlerine dönecekler.

- Okul kreş dershane etüt merkezi gibi yerler kapalı olmaya devam edecek. 15 Mayıs'a kadar kapalı olacaklar.

- Sinema tiyatro konser vb toplu etkinlikler düğünler de dahil spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yapılamayacak.

- Polis sağlık güvenlik sivil savunma sivil havacılık, maliye, çalışma ve itfaiye Ulaştırma Bakanlığı gibi bakanlıklarda bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs tarihine kadar rotasyon temelinde bakanlığını gerekli göreceği görevler yerine getirilecek.

- 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon çerçevesinde kamu görevlileri görevlerini yerine getirecek.

- Risk grubundaki çalışanlar için gerekli muafiyet gösterilecek.

- Kamuda kamu hizmetinin verilmesi için vatandaşların toplu olarak hizmet alacakları yerlerde imkan varsa randevu sistemine göre, bunun haricinde bina içerisinde bulunabilecek insan sayısının kısıtlanması hijyen, mesafe ve maske kuralına uyulması gibi kurallar gözetilecek.

- KKTC'ye kara deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının veya vatandaş olmasalar bile girememesi kararı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

- Toplu olarak yapılacak olan ibadetler yapılamayacak. Camide toplu ibadet ramazan süresince toplu iftar ve sahur yapılamayacak.

- Kapalı kalacak olan sektörlerin 15 Mayıs tarihine kadar kapalı olmasına karar verildi.

- Bu sektörler 15 Mayıs'ta açılacak diye bir şey yoktur.

- 4 Mayıs'tan itibaren açık olacak yerlerin de ilanihaye açık olacak denmesi mümkün değil. Biz kararlarımızı revize edebiliriz. Kararlarımızı değişen şartlara göre değiştirebileceğiz.

- Açık olacak yerlere belki yeni yerler de eklenebilecek.

15 Mayıs'a kadar kapalı olacak olan yerlerle şöyle:

1. Turizm sektörü

2. Eğlence yerleri

3. Piknik Alanları parklar

4. Spor salonları

5. Toplu ulaşım noktası

6. Düğün Salonları

7. Gece kulüpleri

8. İnternet kafe Bet salonu

9. Berberler kuaförler

10. Pazar yerleri

11. Toplu yapılabilecek her türlü faaliyet

12. Çocuk bahçeleri

13. Kültür sanat yerleri

14. Restoranlar Pastaneler kafeler ve büfeler de kapalı olacak

-Ancak bu saydığım restoranlar pastaneler kafeler ve büfelerin 11 Mayıs tarihine kadar Sağlık bakanlığı ile istişare ederek gerekli testlerin yapılması kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren paket servis hizmetini başlatabilecekler.

-Açılmaları da kısmi bir açılma olacak.

Bunların haricinde 15 Mayıs'a kadar kapalı olacak yerlerin haricindeki yerlerde özellikle Ekonomi Bakanlığı'nın belirlediği ve yarın kamuoyu ile paylaşılacak belli kriterler olacak.

-Örnek dükkanlara giren kişilerin kayırların tutulması, maske zorunluluğu, mesafe kuralları, kapı kollarının sürekli temizlenmesi, koronik hastaların işe gitmemesi ve bunun gibi bir çok kriter olacak.

- Ekonomi Bakanlığı bunları yarın açıklayacak. Bunlara uymayan iş yerleri doğrudan uyarı olmaksızın kapatılacak.

- Açık olan işletmelerle ilgili genel çalışma saati belirlendi. En geç 20.00'ye kadar açık olabilecekler.

- Açılma meselesi 4 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar sürecek.

- Bundan da önce şartlar daha farklı gelişirse kararlarımızı revize edebileceğiz.

- Bir süredir basında Elektrik Kurumu'nun ihalesiz mal aldığı konusunda iddialar vardı. Bu iddiaları ciddiye alıyoruz. Uzman isimleri davet ettik ve bilgi aldık.

Yürürlüğe girecek bir karar yoktur.

- 1600 cc'ye kadar olan özel araçlarda yüzde 20 KDV oranını yüzde 5'e indirmiştik. Bu kararı Haziran sonuna kadar uzattık.

- Özellikle belli bazı vergilerde kira stopajında ve başka vergilerde, yüzde 5 indirimden yararlanması konusunu revize etme gereği duyduk ve bunu önümüzdeki 15 gün içinde başvurmaları kaydıyla yararlanılmasına karar verdik.

- Bugüne kadar elde ettiğimiz başarı hükümet ve halkın beraber hareket etmesi ile kazanıldı. Bunun sürdürülmesi için alınan kararlara uyulması gerekmektedir.