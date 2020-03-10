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Bakanlar kurulu kararları

Bakanlar Kurulu açıklama yaptı. İşte detaylar

10 Mart 2020 Salı 13:42
4390 Okunma
Bakanlar kurulu kararları

Bakanlar Kurulu açıklama yaptı. İşte detaylar

İŞTE BAKANLAR KURULUNDA ALINAN KARARLARIN SATIR BAŞLARI:

Güney Kıbrıs’tan tüm toplu geçişler (15 Mart’a kadar 10 kişi üzerinde toplu geçişler) durduruldu.

Kuzey’de yapılacak ayin faaliyetleri durduruldu.

15 Mart'a kadar Eğitim ve Öğretime ara verildi.

1 Nisan tarihine kadar tüm charter uçuşlar durduruldu.

Tüm geçiş noktaları ve Ercan Havalimanı dezenfekte ediliyor.

Turistik yerler dezenfekte ediliyor.

Büyük bir sorumluluk içerisinde gerekli tedbirleri alıyoruz.

Panik havasına gerek yok.

Alınacak olan tedbirler toplum tarafından da destek bulması gerekiyor.

Bir süreliğine toplu gösteriler ve buluşmalar ertelenmeli.

1 haftalık süre için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik toplu buluşmalar ve seçim çalışmalarını da ertelemiş bulunuyoruz.

Bu işi ciddiye alıyoruz. Tedbirler alıyoruz.

Alınacak yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:51
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC KoronavirüsBakanlar Kurulu
Yorumlar
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nmk 2020-03-10 13:59:34

o turist 2 günde nereleri gezmiş, bunları açıklamanız lazım, sadece oteli karantinaya almakla olmaz...

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yurttaş 2020-03-10 15:22:41

Başbakan bir hafta öne korona virisü ile ilgili olarak abartıldığını söylemişti..Demek öngörüleri bu kadarcıkmış...https://www.girnepostasi.com/tatar-koronavirus-konusu-abartiliyor/

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