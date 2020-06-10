Bakanlar Kurulu kararları neler?

Bakanlar Kurulu, hayatını dün kaybeden mücadele lideri Dr.Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün, ailesinin de talebiyle Anıttepe bölgesinde devlet mezarlığı için ayrılan yerde defnedilmesi kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme süreciyle ilgili konular yanında bazı başka konularda da kararlar aldı.

Kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay toplantının başlangıcında Süheyla Küçük’ün cenazesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve nereye defnedileceğiyle ilgili ailesiyle de istişare ederek mezar yeri konusunda Başsavcılık’tan görüş alındığını söyledi. Özersay, muhtemelen Perşembe günü yapılacak törenle Süheyla Küçük’ün Anıttepe bölgesinde devlet mezarlık yeri olarak ayrılmış olan alan içerisinde defnedilmesiyle ilgili karar aldıklarını açıkladı.

Özersay, törenle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nden görevlendirilecek bir kişinin Küçük ailesiyle istişare içerisinde cenaze için gerekli hazırlıkları tamamlamasına karar verdiklerini söyledi.

1 TEMMUZ’DA HANGİ ÜLKEDEN HANGİ KOŞULLARDA YOLCU GELEBİLECEĞİ PERŞEMBE GÜNÜ KARARLAŞTIRILACAK

Bakanlar Kurulu’nun Perşembe günü özel bir toplantı yapmasına da karar verdiklerini açıklayan Özersay, “Bu toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın getireceği öneri ve tavsiye çerçevesinde 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize hangi ülkelerden, hangi koşullar çerçevesinde yolcu geleceği konusunu kararlaştıracağız” dedi. Özersay, alınan kararları da Perşembe gün kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Özersay, ülkeye geliş gidiş tarihleri ve ülkeye geliş gidiş koşulları ve hangi ülkelerden önceden PCR testi yapılarak, hangi ülkelerden yine de karantina uygulaması devam edecek şekilde yolcu gelişi kabul edileceğinin Perşembe günkü toplantıda belirleneceğini yineledi.

Bunun, özellikle turizm sektöründe önceden planlama yapılabilmesini ve daha öngörülebilir bir durum ortaya çıkarabilmesini sağlamak için yapılacağını ifade eden Özersay, “1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili pazarlama çalışması yapılabilmesi için belirlemeler ihtiyaçtı” dedi.

YAZ OKULLARINDA ONLINE EĞİTİM İZNİ

Özersay, 15 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında KKTC’de bulunan üniversitelerin yaz okulu döneminde dijital online eğitim yapabilmeleri konusunda yetkilendirme kararı aldıklarını da duyurdu.

Ülkeye daha önce turist vizesiyle gelen yabancıların, daha önce aldıkları istisnai bir kararla 90 gün boyunca, 12 Haziran’a kadar ülkede yasal olarak bulunmalarına izin verdiklerini hatırlatan Özersay, salgın döneminde ülkeye gelenlerin geri dönmelerinin mümkün olmadığını, yasa dışı bir konuma düşmemeleri için bu kararın alındığını bugün yine 90 güne kadar herhangi bir ceza ödemeksizin turist vizesiyle ülkede bulunan yabancıların izinlendirilmeleriyle ilgili İçişleri Bakanı’nın getirdiği öneri çerçevesinde karar alındığını kaydetti.

PAKET TUR ALANLARA SEÇENEKLER

Kudret Özersay, 13 Mart 2020’den önce KKTC’deki turizm acentelerinden paket tur satın almış olanların bu paket turları kullanamayacak olmaları nedeniyle, tatillerini ileriki bir tarihte kullanma, bir başka tatil şeklinde kullanmaları, ya da tatil kuponu şeklinde kullanmaları gibi seçenekler sunulması gibi tavsiye kararı ürettiklerini de söyledi.

SÜRÜŞ EHLİYETLERİ 15 TEMMUZ’A KADAR CEZASIZ YENİLENEBİLECEK

Özersay salgın sürecinde, süresi dolan gerek öğrenci gerek normal sürüş ehliyetlerinin 15 Temmuz 2020 tarihine kadar herhangi bir ceza ödemeksizin yenilenebilmesine imkan sağlamasına karar verdiklerini belirtti.

DÜĞÜNLER, FESTİVALLER, ŞENLİKLER BAŞLAYABİLECEK

Toplantıda ayrıca daha önce tedbir kararları çerçevesinde 1 Temmuz’dan itibaren düğünlerin yapılabileceğiyle ilgili düzenlemeyi daha da esneterek Haziran ayı içerisinde de planlanmış düğün ve benzeri etkinlik organizasyonlarının da yapılabileceğine karar verdiklerini açıklayan Özersay, yoğun tedbirlerin alındığı dönemde yasaklanan festival ve şenliklerin de gelinen noktada istenilmesi halinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Özersay, benzeri bir düzenekle zaten belediyelerin gerçekleştirdiği pazarların zaten kurulduğunu hatırlattı ve festival ve şenliklerin yapılmasında da engel görmediklerini ifade etti.

EYLEMLER

Kudret Özersay, turizm sektörünün bu sabah yaptığı eylem ve varılan uzlaşının da değerlendirildiğini, aynı zamanda toplu taşıma alanında hizmet verenlerin de ne şekilde desteklenebileceği konusunun görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirildiğini açıkladı.

Özersay, özellikle Ulaştırma Bakanı’nın gelen öneri ve talepleri ortaya koyduğunu, neyin mümkün olup olmadığını tartıştıklarını, bazı noktalarda fikir birliğine varıldığını önümüzdeki günlerde bu konuda daha detaylı açıklama yapılacağını söyledi.

“Ulaşım bazı açılardan daha ağır mağduriyet yaşamış bir sektördür ama biz de devletin sınırlı kaynaklarıyla imkanlar dahilinde destek olmaya çalışacağız” diyen Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın sektöre verilecek desteğin detaylarını birkaç gün içinde açıklayacağını kaydetti.

Özersay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un toplantıda TC’den KKTC’ye boru hattıyla gelen su projesindeki arıza nedeniyle yaşanan sıkıntı, tamir süreci, su ihtiyacı, kaynakların durumuyla ilgili detaylı bir sunum yaptığını, önümüzdeki günlerde TC yetkilileriyle de konunun görüşüleceğini açıkladı.