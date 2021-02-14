Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Bakanlar Kurulu'ndan Kredi Yapılandırılmasıyla İlgili Karar

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan toplantıda bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmaması kararlaştırıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 21:24
1157 Okunma
Bakanlar Kurulu'ndan Kredi Yapılandırılmasıyla İlgili Karar

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan toplantıda bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmaması kararlaştırıldı.

Söz konusu toplantıda şu kararlar alındı:

1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.

2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.

3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.

4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri  18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Sigortalar Prim Ödemeleriyle İlgili Karar
Sosyal Sigortalar Prim Ödemeleriyle İlgili Karar
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
2 can kaybı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı
2 can kaybı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim