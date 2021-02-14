Bakanlar Kurulu'ndan Kredi Yapılandırılmasıyla İlgili Karar

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan toplantıda bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmaması kararlaştırıldı.

Söz konusu toplantıda şu kararlar alındı:

1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.

2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.

3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.

4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri 18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir.