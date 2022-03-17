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Bakanlar Kurulu'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!

Bakanlar Kurulu tarafından bir dizi görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

17 Mart 2022 Perşembe 19:29
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Bakanlar Kurulu'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
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Bakanlar Kurulu tarafından Merkezi Cezaevine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Karayolları Dairesi Müdürlüğüne, Trafik Dairesi Müdürlüğüne, Sanayi Dairesi Müdürlüğüne ve Plan Proje Müdürlüğüne görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem görevden alınarak, yerine Fatih Erdoğan atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkine atanmış olan Kemal Şöföroğlu, görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığına atandı. Eğitim Bakanlığının Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuşoğlu ise görevden alındı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Kayasay Çelikden, bu görevden alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyidi görevine ise Huriye Kutup atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar, görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine yürüten Mehmet Kardan, görevden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına atandı. İçişleri Bakanlığının yeni Özel Kalem Müdürü ise İlgen Bağcıer oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü olan Ahmet Aydın, görevden alınarak, Karayolları Dairesi Müdürü oldu. Trafik Dairesi Müdürü görevine ise Mustafa Yeşil getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü görevini sürdüren Mustafa Yeşil görevden alındı yerine ise Elmas Kavunoğlu atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Plan-Proje Müdürlüğü görevini sürdüren Elmas Kavunoğlu’nun yerine Emirali Çobanoğlu atandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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