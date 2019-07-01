Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı

Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı. Toplantıya Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı da katılıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Isabelle_Claxto 2019-07-01 10:45:06

Evinizden her gün birkaç saat çevrimiçi çalışabilmek için Googlela günlük 700 $ - 900 ABD doları kazanmaya başlayın. Haftalık olarak düzenli ödeme alın. İhtiyacınız olan tek şey bir bilgisayar, internet bağlantısı ve biraz boş zaman. Her şey doğruydu ve hayatımı tamamen değiştirdi. Daha fazla burada

....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri 1 Temmuz 2019
KKTC Gazete Manşetleri 1 Temmuz 2019
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum
Rum Savunma Bakanı:İlgili tüm birimler teyakkuzda
Rum Savunma Bakanı:İlgili tüm birimler teyakkuzda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim