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Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 16.30’da sona erdi.

25 Ağustos 2020 Salı 16:49
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Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 16.30’da sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 12.00’de toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık dört buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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