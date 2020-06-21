Bakan Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş çıkışlarla ilgili kuralları netleştirme gündemiyle toplanmıştı.
Bakanlar Kurulu tamamlandı ve kurul sonrası açıklama yapıldı.
Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklama şöyle:
- Güney Kıbrıs geçişlerle ilgili değerlendirme yaptık.
- Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyacağımızı açıkladığımız Güney-Kuzey geçişlerine ilişkin uygulamayı 22 Haziran’a çektik.
- Yarın sabahtan itibaren 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşları ilk geçişte 72 saatlik PCR’la geçiş yapabilecekler.
- Yarın sabahtan itibaren ülkeye girişlere izin verilecek eğer PCR var ise.
- Geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabilecek.
- Herhangi bir sebeple güneyde yaşayan ya da orada kalan KKTC vatandaşları da buna dahil olacak.
- Bu saydığım kategorilerin tamamı için eğer son 14 gün içerisinde başka ülkeye gitmişlerse hangi ülkeye gitmişse o ülkeye uygulanan yaptırımlar uygulanacak.
- Güney’in uyguladığı kurala göre her geçişte PCR uygulaması isteyecek. Vatandaşlar buna dikkat etmeli.
- Rum tarafı daha zor koşullar uyguladığını bilmesi gerekir.
- Normal vatandaşlara yapılacak testlerden ücret alınacak.
- Ülkeye deniz ve hava yoluyla geliş konusundaki eski kararımız halen daha geçerlidir.