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Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklama şöyle:

21 Haziran 2020 Pazar 21:15
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Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakan Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş çıkışlarla ilgili kuralları netleştirme gündemiyle toplanmıştı.

Bakanlar Kurulu tamamlandı ve kurul sonrası açıklama yapıldı.

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklama şöyle:

- Güney Kıbrıs geçişlerle ilgili değerlendirme yaptık.

- Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyacağımızı açıkladığımız Güney-Kuzey geçişlerine ilişkin uygulamayı 22 Haziran’a çektik.

- Yarın sabahtan itibaren 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşları ilk geçişte 72 saatlik PCR’la geçiş yapabilecekler.

- Yarın sabahtan itibaren ülkeye girişlere izin verilecek eğer PCR var ise.

-  Geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabilecek.

- Herhangi bir sebeple güneyde yaşayan ya da orada kalan KKTC vatandaşları da buna dahil olacak.

- Bu saydığım kategorilerin tamamı için eğer son 14 gün içerisinde başka ülkeye gitmişlerse hangi ülkeye gitmişse o ülkeye uygulanan yaptırımlar uygulanacak.

- Güney’in uyguladığı kurala göre her geçişte PCR uygulaması isteyecek. Vatandaşlar buna dikkat etmeli.

- Rum tarafı daha zor koşullar uyguladığını bilmesi gerekir.

- Normal vatandaşlara yapılacak testlerden ücret alınacak.

- Ülkeye deniz ve hava yoluyla geliş konusundaki eski kararımız halen daha geçerlidir.

Son Güncelleme: 21.06.2020 21:33
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